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Segunda Division
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Estadio El Plantio
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Cómo ver Burgos vs AD Ceuta FC: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Burgos vs AD Ceuta FC
Burgos
AD Ceuta FC
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Burgos y AD Ceuta FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 5
Estadio El Plantio
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Cómo ver Burgos vs AD Ceuta FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Burgos vs AD Ceuta FC se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los enlaces para acceder a la emisión en vivo.

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Burgos recibe a AD Ceuta FC en el Estadio El Plantío en un partido de Segunda División que llega en un momento delicado para los dos conjuntos, aunque por razones muy distintas.

Los locales atraviesan una racha irregular: dos empates consecutivos ante Real Oviedo y Real Sociedad B les han frenado tras una victoria ante Córdoba. El equipo de Sergio Francisco ocupa la decimotercera posición y necesita regularidad para alejarse de la zona de peligro.

El panorama visitante es considerablemente más complicado. AD Ceuta llega al Plantío con cuatro derrotas seguidas en liga, habiendo encajado ocho goles sin marcar ninguno en sus tres últimas salidas. El conjunto de José Juan Romero cierra la tabla en la posición 22.

La situación deportiva del Ceuta no puede desligarse del contexto extradeportivo que ha sacudido al club durante las últimas semanas. La crisis fronteriza en el enclave norteafricano provocó que hasta quince jugadores rechazaran firmar por el club en el mercado de verano, alegando preocupaciones por la seguridad de sus familias. El presidente Luhay Hamido confirmó que varios acuerdos en principio se cayeron por ese motivo.

Burgos, con la ventaja de jugar en casa y una dinámica más estable, parte como favorito ante un rival mermado en número y confianza.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas noticias de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Burgos contra AD Ceuta FC alineaciones probables

Manager

  • S. Francisco

El técnico del Burgos, Sergio Francisco, no ha facilitado alineación probable ni ha reportado bajas por lesión o sanción de cara a este partido; se espera que la información se complete en las horas previas al encuentro.

En el bando visitante, José Juan Romero tampoco ha dado a conocer su once ni ha confirmado ausencias oficiales. Las novedades de ambos equipos se actualizarán cuando estén disponibles.

Forma

BUR

BUR - Formulario

ATH
L0-3
COR
W3-2
SPG
L1-0
RSD
D2-2
OVI
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CAC

CAC - Formulario

MAL
W2-1
AND
L5-1
LAS
L0-2
MLL
L3-0
CEF
L0-2
Gol marcado (encajado)
3/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Burgos suma en sus últimos cinco partidos un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas. Los castellanos llegaron a perder 0-1 ante Gijón, pero respondieron con un 2-2 ante Real Sociedad B y un 0-0 ante Real Oviedo en su último compromiso liguero. En total han marcado seis goles y encajado siete en ese tramo.

AD Ceuta acumula cuatro derrotas consecutivas en Segunda División tras su único triunfo en partido amistoso ante el Málaga. Los de Romero han encajado nueve goles y solo han anotado uno en sus cuatro últimas citas oficiales, la más reciente una derrota 0-2 ante Celta Fortuna.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BurgosEmpateAD Ceuta FC
0
1
1
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
1
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
1
F
Segunda Division
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
1
Burgos badge
Burgos
BUR
0
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de abril de 2026 en el Plantío y terminó con empate a uno en Segunda División. Antes, el 29 de noviembre de 2025, fue el Ceuta quien se impuso por 1-0 como local. En los dos partidos registrados, cada equipo se ha llevado una victoria y han sumado tres goles en total.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
431051+410
W
W
D
W
2
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
3
SabadellSabadellSAB
422042+28
W
W
D
D
4
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
5
GironaGironaGIR
421195+47
W
W
L
D
6
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
7
MallorcaMallorcaMLL
421152+37
D
W
L
W
8
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
9
GranadaGranadaGRA
421154+17
L
W
W
D
10
Las PalmasLas PalmasLAS
42116607
D
L
W
W
11
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
12
AlmeríaAlmeríaALM
420264+26
W
L
L
W
13
BurgosBurgosBUR
41215505
D
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
41215505
D
D
W
L
15
Real OviedoReal OviedoOVI
41211105
D
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
41037703
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
403156-13
L
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
4103710-33
L
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
402226-42
D
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
400427-50
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
4004112-110
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, Burgos ocupa la decimotercera posición, mientras que AD Ceuta FC se sitúa en el puesto 22.

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