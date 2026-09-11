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Segunda Division - Jornada 5 11 sept 2026 - 14:30 Estadio El Plantio

Cómo ver Burgos vs AD Ceuta FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Burgos vs AD Ceuta FC se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los enlaces para acceder a la emisión en vivo.

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Burgos recibe a AD Ceuta FC en el Estadio El Plantío en un partido de Segunda División que llega en un momento delicado para los dos conjuntos, aunque por razones muy distintas.

Los locales atraviesan una racha irregular: dos empates consecutivos ante Real Oviedo y Real Sociedad B les han frenado tras una victoria ante Córdoba. El equipo de Sergio Francisco ocupa la decimotercera posición y necesita regularidad para alejarse de la zona de peligro.

El panorama visitante es considerablemente más complicado. AD Ceuta llega al Plantío con cuatro derrotas seguidas en liga, habiendo encajado ocho goles sin marcar ninguno en sus tres últimas salidas. El conjunto de José Juan Romero cierra la tabla en la posición 22.

La situación deportiva del Ceuta no puede desligarse del contexto extradeportivo que ha sacudido al club durante las últimas semanas. La crisis fronteriza en el enclave norteafricano provocó que hasta quince jugadores rechazaran firmar por el club en el mercado de verano, alegando preocupaciones por la seguridad de sus familias. El presidente Luhay Hamido confirmó que varios acuerdos en principio se cayeron por ese motivo.

Burgos, con la ventaja de jugar en casa y una dinámica más estable, parte como favorito ante un rival mermado en número y confianza.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas noticias de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Burgos, Sergio Francisco, no ha facilitado alineación probable ni ha reportado bajas por lesión o sanción de cara a este partido; se espera que la información se complete en las horas previas al encuentro.

En el bando visitante, José Juan Romero tampoco ha dado a conocer su once ni ha confirmado ausencias oficiales. Las novedades de ambos equipos se actualizarán cuando estén disponibles.

Forma

Burgos suma en sus últimos cinco partidos un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas. Los castellanos llegaron a perder 0-1 ante Gijón, pero respondieron con un 2-2 ante Real Sociedad B y un 0-0 ante Real Oviedo en su último compromiso liguero. En total han marcado seis goles y encajado siete en ese tramo.

AD Ceuta acumula cuatro derrotas consecutivas en Segunda División tras su único triunfo en partido amistoso ante el Málaga. Los de Romero han encajado nueve goles y solo han anotado uno en sus cuatro últimas citas oficiales, la más reciente una derrota 0-2 ante Celta Fortuna.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de abril de 2026 en el Plantío y terminó con empate a uno en Segunda División. Antes, el 29 de noviembre de 2025, fue el Ceuta quien se impuso por 1-0 como local. En los dos partidos registrados, cada equipo se ha llevado una victoria y han sumado tres goles en total.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Burgos ocupa la decimotercera posición, mientras que AD Ceuta FC se sitúa en el puesto 22.