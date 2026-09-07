El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el Club Brujas y el Aston Villa, dos equipos que ya se conocen bien de ediciones recientes de la competición europea. GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Cómo sintonizar el Brujas vs Aston Villa

El partido entre Brujas y Aston Villa se puede ver en directo a través de Movistar+.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Ivan Leko dirige a un Brujas que llega con buenas sensaciones desde la liga belga. Los de Brujas acumulan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de la Primera División A, con una sola derrota ante el Gante, y se presentan en este duelo europeo con confianza y solidez defensiva.

El Aston Villa de Unai Emery atraviesa un momento más complicado. El conjunto inglés no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con derrotas ante Brighton, Arsenal y el PSG en la Supercopa UEFA, y apenas ha marcado tres goles en ese periodo encajando diez.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Villa. En los tres encuentros disputados en la Liga de Campeones durante la temporada 2024-25, los de Birmingham se impusieron en dos de ellos, incluyendo una victoria por 3-0 en Villa Park y otra por 3-1 en el Jan Breydel.

Sin embargo, el Brujas en casa es un rival de otro nivel, y el actual estado de forma del Villa convierte este partido en un examen difícil para Emery.

Noticias del equipo y escuadras

En el Brujas, Ivan Leko no podrá contar con Joel Ordóñez por lesión. El once probable de los belgas incluye a Yann Sommer bajo palos, con una línea defensiva formada por Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele y Joaquin Seys. En el centro del campo se prevé la presencia de Hugo Vetlesen, Carlos Forbs, Mamadou Diakhon y Freddie Potts, con Hans Vanaken y Nicolo Tresoldi completando el equipo.

Por parte del Aston Villa, Unai Emery no podrá disponer de Johan Manzambi, que se encuentra en la lista de lesionados. El once proyectado sitúa a Zion Suzuki en portería, con Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen y Pau Torres en defensa. John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara y George Hemmings formarán el centro del campo, mientras que Emiliano Buendía y Nicolas Jackson liderarán el ataque.

Forma

El Club Brujas llega con un balance de cuatro victorias, cero empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Primera División A. Su encuentro más reciente fue una victoria a domicilio ante el Lommel por 0-1 el 4 de septiembre. Anteriormente, los belgas también se impusieron al Cercle Brujas por 1-0 y al OH Leuven por 0-3, con su única derrota siendo una caída por 2-1 ante el Gante. El equipo ha marcado siete goles y encajado tres en ese periodo.

El Aston Villa acumula cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate a cero ante el Hull City el 5 de septiembre en la Premier League. Antes de ese partido, el Villa cayó por 4-0 ante el Brighton y por 0-1 ante el Arsenal. El equipo de Emery ha anotado tres goles y encajado diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 12 de marzo de 2025 en Villa Park, en la Liga de Campeones, con victoria del Aston Villa por 3-0. En total, los tres precedentes registrados en la competición europea corresponden a la temporada 2024-25: el Villa ganó dos y el Brujas se impuso en uno, el disputado el 6 de noviembre de 2024 en el Jan Breydel con un 1-0. En el global de esos tres partidos, el Aston Villa marcó siete goles y encajó dos.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Club Brujas como el Aston Villa ocupan actualmente la primera posición en sus respectivos grupos.