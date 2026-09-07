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Liga de Campeones
team-logoBrujas
Jan Breydel Stadion
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Cómo ver Brujas vs Aston Villa: detalles del partido, streaming en directo y más

Brujas vs Aston Villa
Brujas
Aston Villa
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Brujas y Aston Villa. Consulta las opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el Club Brujas y el Aston Villa, dos equipos que ya se conocen bien de ediciones recientes de la competición europea. GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Jan Breydel Stadion

Cómo sintonizar el Brujas vs Aston Villa

El partido entre Brujas y Aston Villa se puede ver en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

Ivan Leko dirige a un Brujas que llega con buenas sensaciones desde la liga belga. Los de Brujas acumulan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de la Primera División A, con una sola derrota ante el Gante, y se presentan en este duelo europeo con confianza y solidez defensiva.

El Aston Villa de Unai Emery atraviesa un momento más complicado. El conjunto inglés no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con derrotas ante Brighton, Arsenal y el PSG en la Supercopa UEFA, y apenas ha marcado tres goles en ese periodo encajando diez.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Villa. En los tres encuentros disputados en la Liga de Campeones durante la temporada 2024-25, los de Birmingham se impusieron en dos de ellos, incluyendo una victoria por 3-0 en Villa Park y otra por 3-1 en el Jan Breydel.

Sin embargo, el Brujas en casa es un rival de otro nivel, y el actual estado de forma del Villa convierte este partido en un examen difícil para Emery.

Noticias del equipo y escuadras

Brujas contra Aston Villa alineaciones probables

4-2-3-1
Brujas crest
Brujas
CLB
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1Y. Sommer44B. Mechele64K. Sabbe3H. Lee65J. Seys10H. Vetlesen9C. Forbs67M. Diakhon8F. Potts20H. Vanaken7N. Tresoldi1Z. Suzuki2M. Cash3Victor Nilsson Lindelöf22I. Maatsen14P. Torres7J. McGinn35J. Gomes8B. Kamara53G. Hemmings10E. Buendia11N. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Brujas

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • I. Leko
  • U. Emery

En el Brujas, Ivan Leko no podrá contar con Joel Ordóñez por lesión. El once probable de los belgas incluye a Yann Sommer bajo palos, con una línea defensiva formada por Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele y Joaquin Seys. En el centro del campo se prevé la presencia de Hugo Vetlesen, Carlos Forbs, Mamadou Diakhon y Freddie Potts, con Hans Vanaken y Nicolo Tresoldi completando el equipo.

Por parte del Aston Villa, Unai Emery no podrá disponer de Johan Manzambi, que se encuentra en la lista de lesionados. El once proyectado sitúa a Zion Suzuki en portería, con Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen y Pau Torres en defensa. John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara y George Hemmings formarán el centro del campo, mientras que Emiliano Buendía y Nicolas Jackson liderarán el ataque.

Forma

CLB

CLB - Formulario

KOR
W3-0
OHL
W0-3
CER
W1-0
GNT
L2-1
LOM
W0-1
Gol marcado (encajado)
9/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
AVL

AVL - Formulario

PSG
L2-1
BMG
L2-1
BHA
L4-0
ARS
L0-1
HUL
D0-0
Gol marcado (encajado)
2/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Club Brujas llega con un balance de cuatro victorias, cero empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Primera División A. Su encuentro más reciente fue una victoria a domicilio ante el Lommel por 0-1 el 4 de septiembre. Anteriormente, los belgas también se impusieron al Cercle Brujas por 1-0 y al OH Leuven por 0-3, con su única derrota siendo una caída por 2-1 ante el Gante. El equipo ha marcado siete goles y encajado tres en ese periodo.

El Aston Villa acumula cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate a cero ante el Hull City el 5 de septiembre en la Premier League. Antes de ese partido, el Villa cayó por 4-0 ante el Brighton y por 0-1 ante el Arsenal. El equipo de Emery ha anotado tres goles y encajado diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BrujasEmpateAston Villa
1
0
2
Liga de Campeones
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Brujas badge
Brujas
CLB
0
F
Liga de Campeones
Brujas badge
Brujas
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
F
Liga de Campeones
Brujas badge
Brujas
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
2Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron1/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 12 de marzo de 2025 en Villa Park, en la Liga de Campeones, con victoria del Aston Villa por 3-0. En total, los tres precedentes registrados en la competición europea corresponden a la temporada 2024-25: el Villa ganó dos y el Brujas se impuso en uno, el disputado el 6 de noviembre de 2024 en el Jan Breydel con un 1-0. En el global de esos tres partidos, el Aston Villa marcó siete goles y encajó dos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Club Brujas como el Aston Villa ocupan actualmente la primera posición en sus respectivos grupos.

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