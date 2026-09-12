Cómo ver Brest vs Paris Saint-Germain: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Stade Francis-Le Blé acoge este choque de Ligue 1 entre Brest y Paris Saint-Germain, dos equipos que llegan al partido con dinámicas muy distintas tras los primeros compases de la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Ligue 1 - Jornada 4 13 sept 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Cómo sintonizar el Brest vs Paris Saint-Germain

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Acerca del encuentro

El conjunto bretón atraviesa un arranque irregular. Con un triunfo, dos empates y una derrota en sus últimos encuentros de liga, Julien Lachuer busca consolidar a su equipo en la tabla y aprovechar la condición de local ante un rival que, sobre el papel, parte como favorito.

El PSG, en cambio, llega con el impulso de una noche europea espectacular. La goleada 6-1 ante el Slovan Bratislava en la apertura de la Liga de Campeones devolvió la confianza a un vestuario que había encadenado resultados decepcionantes en la Ligue 1, incluida una derrota en casa ante el Mónaco.

Luis Enrique tiene a su disposición una plantilla que combina talento desbordante con ambición colectiva. Ferran Torres marcó un hat-trick en su debut europeo con el club, mientras que Ousmane Dembélé anotó dos goles más para certificar que el campeón de Europa sigue siendo una amenaza mayúscula en cualquier competición.

Sin embargo, las dudas domésticas persisten. PSG ocupa el puesto 13 de la Ligue 1, una posición que no refleja el potencial de su plantilla y que convierte este desplazamiento a Brest en un examen de carácter antes de que la temporada tome velocidad de crucero.

Para Brest, séptimo en la clasificación, recibir al campeón de Europa representa una oportunidad de medir su nivel real. El equipo local ha mostrado solidez en casa y querrá hacer del Stade Francis-Le Blé un obstáculo difícil de superar.

Noticias de los equipos y escuadras

En el lado local, Julien Lachuer no podrá contar con Brendan Chardonnet, Mamady Diambou, Kenny Lala, Noah Edjouma ni Romain Cagnon por lesión. El once probable apunta a Egil Selvik en portería, con Gautier Lloris, Luck Zogbe, Bradley Locko y Raphaël Le Guen en defensa, y Kamory Doumbia, Mama Baldé, Pathé Mboup, Joris Chotard y Hugo Magnetti en el centro del campo, con Ludovic Ajorque como referencia ofensiva.

Luis Enrique no tiene bajas confirmadas para este encuentro. El once proyectado sitúa a Matvey Safonov bajo palos, con Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery y Achraf Hakimi en la línea defensiva, Fabián Ruiz, João Neves y Vitinha en el medio, y Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Maghnes Akliouche en ataque.

Forma

Brest llega con un balance de una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Le Havre en Ligue 1, mientras que antes había empatado 2-2 con el Toulouse. En sus cinco partidos, el conjunto bretón anotó nueve goles y encajó ocho.

El PSG acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Tras la derrota 2-1 ante el Mónaco en la Ligue 1, el equipo respondió con una contundente victoria 6-1 sobre el Slovan Bratislava en la fase de grupos de la Liga de Campeones. En ese tramo de cinco partidos, el conjunto parisino marcó doce goles y recibió siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 10 de mayo de 2026 en Ligue 1, con victoria del PSG por 1-0 como local. En los últimos cinco duelos, el PSG domina claramente el historial: cuatro victorias por ninguna del Brest, con un empate. Los parisinos han anotado 19 goles y encajado solo dos en esos cinco partidos, que incluyen dos eliminatorias de la Liga de Campeones de la temporada 2024-25.

Clasificación

En la clasificación actual de la Ligue 1, Brest ocupa la séptima posición, mientras que el Paris Saint-Germain se encuentra en el puesto 13.