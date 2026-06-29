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Cómo ver Brazil vs Japan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN, Movistar+, RTVE, TVE La 1 y Fubo. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming en vivo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Japón se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el Houston Stadium, en un duelo que enfrenta a uno de los grandes favoritos del torneo con una de sus sorpresas más sólidas.

La Canarinha llegó a esta ronda como líder del Grupo C con siete puntos. Buena parte de ese rendimiento tiene nombre propio: Vinicius Junior, autor de cuatro goles en tres partidos y convertido en el jugador más determinante del torneo hasta ahora.

Carlo Ancelotti tiene a su disposición una plantilla con talento de sobra, aunque no sin complicaciones. La baja de Raphinha por lesión resta opciones en ataque, y el técnico italiano todavía parece buscar el equilibrio ideal en su sistema.

Japón, por su parte, llega a Houston como un equipo compacto y bien estructurado bajo las órdenes de Hajime Moriyasu. Los Samurai Blue terminaron segundos en el Grupo F con dos victorias y un empate, y ya demostraron en la fase de grupos que pueden hacerle daño a cualquiera: igualaron 2-2 con Países Bajos y golearon 4-0 a Túnez.

La ausencia de Takefusa Kubo por lesión es un golpe para Japón, pero Moriyasu ha construido un colectivo con suficiente profundidad para absorber esa baja. Su victoria en un amistoso previo al torneo ante Inglaterra dejó claro que este equipo no viene a Houston a especular.

Es el brillo individual de Brasil contra la disciplina táctica de Japón. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti no podrá contar con Raphinha, que se pierde el partido por lesión. El once probable de Brasil sitúa a Alisson Becker bajo palos, con una defensa formada por Gabriel, Marquinhos, Danilo y Douglas Santos. Lucas Paquetá, Casemiro y Bruno Guimarães forman el centro del campo, mientras que Rayan, Vinicius Junior y Matheus Cunha completan el ataque. La Canarinha no registra ningún sancionado.

Hajime Moriyasu afronta la baja de Takefusa Kubo por lesión. El once proyectado de Japón coloca a Zion Suzuki en portería, con Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito y Daizen Maeda en defensa, y Yukinari Sugawara, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka y Ayase Ueda en el mediocampo y ataque. Los Samurai Blue tampoco tienen ningún jugador suspendido. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 Raphinha Lesiones y suspensiones 8 T. Kubo

Forma

Brasil llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Escocia el 24 de junio, que les valió el primer puesto del Grupo C. Antes habían empatado 1-1 con Marruecos y vencido 3-0 a Haití en la fase de grupos. En los amistosos previos al torneo, la Seleção derrotó a Egipto por 2-1 y a Panamá por 6-2, sumando 15 goles a favor y cuatro en contra en esos cinco partidos.

Japón acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue un empate 1-1 ante Suecia el 25 de junio, resultado que les aseguró el pase como segundos del Grupo F. Antes habían goleado 4-0 a Túnez y empatado 2-2 con Países Bajos. En los amistosos previos al torneo, los Samurai Blue vencieron 1-0 a Islandia y 1-0 a Inglaterra. En esos cinco partidos, Japón marcó ocho goles y encajó cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 14 de octubre de 2025 en un amistoso, con victoria de Japón por 3-2 en casa, el resultado más reciente de los nipones ante la Canarinha. Antes de ese partido, Brasil había ganado cuatro duelos consecutivos frente a Japón, incluyendo un 1-0 en junio de 2022 y un 3-1 en noviembre de 2017. En el balance de los últimos cinco enfrentamientos, Brasil se impone con tres victorias por una de Japón.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Brasil ocupa la primera posición del Grupo C, mientras que Japón accede a los octavos de final como segundo clasificado del Grupo F.