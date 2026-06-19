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Cómo ver Brazil vs Haití en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Haití se enfrentan en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. La Canarinha llega a este partido con la necesidad de sumar tres puntos tras ceder un empate ante Marruecos en su debut, mientras que Haití busca su primera victoria en el torneo después de caer 1-0 ante Escocia.

Carlo Ancelotti tiene trabajo por delante. El empate ante Marruecos dejó al descubierto problemas estructurales que van más allá del resultado: una línea media que no progresa con fluidez, una defensa que se rompe ante las transiciones rápidas y la ausencia de Neymar, que no viajará a Filadelfia mientras continúa su recuperación de una lesión. Danilo reconoció públicamente que el astro del Santos es quien puede "desequilibrar" a los rivales, y su falta se nota.

Matheus Cunha aparece en el once proyectado de Ancelotti, lo que supone un cambio respecto al debut. El técnico italiano parece haber escuchado las críticas: Brasil necesita un delantero que conecte el mediocampo con el ataque, no solo un rematador de área.

Haití, por su parte, no llegó aquí de casualidad. Les Grenadiers cerraron la fase de clasificación con dos victorias consecutivas ante Costa Rica y Nicaragua cuando más se les necesitaba, y su derrota ante Escocia no fue una goleada. Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton Wanderers, y Wilson Isidor, del Sunderland, son los nombres más reconocibles de un equipo que compite con cohesión y orgullo colectivo.

Sebastien Migne presenta un once con jugadores como Frantzdy Pierrot y Josue Casimir, dispuesto a hacer daño en las transiciones. Haití no tiene nada que perder en este partido, y esa libertad puede ser peligrosa.

Para seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti dispone de toda la plantilla sin bajas por lesión ni sanción confirmadas. El once proyectado sitúa a Alisson Becker bajo palos, con una defensa formada por Douglas Santos, Marquinhos, Danilo y Gabriel. Carlos Henrique Casemiro y Bruno Guimarães forman el doble pivote, con Raphinha, Lucas Paquetá y Vinicius Júnior por detrás de Matheus Cunha en punta. Neymar no forma parte de la expedición a Filadelfia y continúa su proceso de recuperación al margen del grupo.

Sebastien Migne tampoco registra bajas por lesión ni sanción en la lista facilitada. El once proyectado de Haití cuenta con Johny Placide en portería, una defensa de cuatro con Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Ade y Carlens Arcus, y un mediocampo en el que aparecen Ruben Providence, Jean-Ricner Bellegarde, Josue Casimir y Danley Jean Jacques. Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor completan el ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 Neymar Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Marruecos en la primera jornada del Mundial, un partido en el que la Canarinha mostró dificultades para progresar el balón ante un bloque organizado. Antes de eso, la selección encadenó victorias ante Egipto (2-1) y Panamá (6-2) en amistosos, y también superó a Croacia por 3-1. La única derrota del período llegó ante Francia (1-2) en marzo. En total, Brasil anotó 13 goles y encajó 7 en estos cinco encuentros.

Haití presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas. Su derrota más reciente fue el 0-1 ante Escocia en el debut mundialista. El único triunfo del período llegó con contundencia: 4-0 ante Nueva Zelanda en un amistoso de junio. Les Grenadiers empataron 1-1 con Islandia y perdieron ante Perú (1-2) y Túnez (0-1). El equipo marcó 6 goles y recibió 5 en los cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Últimos partidos HAI 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias Brazil 7 - 1 Haití

Haití 0 - 6 Brazil 13 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó el 8 de junio de 2016 en la Copa América, con Brasil imponiéndose por 7-1. El único otro precedente registrado data del 18 de agosto de 2004, en un amistoso en el que Brasil ganó 6-0 como visitante. En los dos partidos disputados, Brasil acumula dos victorias con un marcador global de 13-1.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Brasil ocupa la tercera posición y Haití también se encuentra en el tercer puesto antes de este encuentro.