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Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Villarreal de Champions League se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación se indican las opciones disponibles para ver el partido en streaming y por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Signal Iduna Park acoge este martes un duelo de Champions League entre Borussia Dortmund y Villarreal, dos clubes que llegan al encuentro con trayectorias domésticas muy distintas en lo que va de temporada.

Niko Kovac llega con la moral alta tras protagonizar una de las remontadas más llamativas del fin de semana en la Bundesliga. El Dortmund se repuso de dos goles en contra para ganar 3-2 en Hoffenheim, una victoria que el propio Kovac reconoció tuvo mucho de fortuna, pero que confirma el carácter competitivo de un equipo reconfigurado en verano. Jobe Bellingham y el joven Konstantinos Karetsas han captado la atención durante las primeras semanas de campaña.

Villarreal, en cambio, atraviesa un momento delicado. El submarino amarillo cedió ante el recién ascendido Deportivo de A Coruña el pasado 5 de septiembre, una derrota en casa que deja a Iñigo Pérez con apenas tres puntos de nueve posibles en LaLiga. La presión aumenta y el equipo necesita una respuesta en Europa.

Pierre-Emerick Aubameyang, que marcó y dio dos asistencias en ese partido del Deportivo, fue uno de los protagonistas de la jornada liguera. El Villarreal, por su parte, llega a Dortmund con la obligación de rescatar sensaciones positivas.

En el historial reciente entre ambos clubes, el Dortmund tiene ventaja. En su último enfrentamiento en Champions League, en noviembre de 2025, los alemanes ganaron 4-0 en este mismo estadio. Villarreal necesita borrar ese recuerdo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, con los canales de televisión disponibles, el horario de inicio y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Niko Kovac no podrá contar con Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias ni Justin Lerma, todos ellos lesionados. Ramy Bensebaini y Nico Schlotterbeck son baja por sanción. El once proyectado del Dortmund es: Kobel; Gadou, Svensson, Anton, Ryerson; Karetsas, Veerman, Bellingham; Nwaneri, Beier, Guirassy.

En el bando visitante, Iñigo Pérez solo tiene la baja confirmada de Juan Foyth por lesión y no arrastra ninguna sanción. El once probable del Villarreal es: Gulacsi; Mouriño, Costa, Veiga, Romero; Pepe, Comesaña, Buchanan, Gueye; Mikautadze, Gerard Moreno. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

El Borussia Dortmund llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la remontada de 3-2 en Hoffenheim el pasado 5 de septiembre, tras ir perdiendo por 0-2 en la segunda parte. Antes de ese duelo, golearon 5-0 al HEBC Hamburgo en la DFB-Pokal. Los únicos tropiezos llegaron ante el Bayern Múnich en la Supercopa y ante el Arsenal en un amistoso de pretemporada. En total, han marcado nueve goles y encajado siete en ese período.

Villarreal suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota en casa ante el Deportivo de A Coruña (2-3) el 5 de septiembre. Antes, empataron a dos goles tanto con el Atlético de Madrid como con el Racing de Santander en LaLiga. Su única victoria en el tramo llegó en un amistoso de pretemporada frente al Galatasaray. El equipo ha marcado siete goles y ha encajado nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de noviembre de 2025 en Champions League, con victoria del Borussia Dortmund por 4-0 en el Signal Iduna Park. Antes de ese partido, los clubes se midieron en dos amistosos de pretemporada: un empate 2-2 en agosto de 2024 y una victoria del Villarreal por 2-0 en julio de 2022. En el cómputo global de los tres encuentros registrados, cada equipo acumula una victoria y hay un empate, aunque la última cita fue la más contundente a favor del conjunto alemán.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, Borussia Dortmund y Villarreal se encuentran ambos en la primera posición con los mismos puntos.