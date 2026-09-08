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Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Borussia Dortmund vs Villarreal
Borussia Dortmund
Villarreal
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Borussia Dortmund y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Villarreal de Champions League se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación se indican las opciones disponibles para ver el partido en streaming y por televisión.

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El Signal Iduna Park acoge este martes un duelo de Champions League entre Borussia Dortmund y Villarreal, dos clubes que llegan al encuentro con trayectorias domésticas muy distintas en lo que va de temporada.

Niko Kovac llega con la moral alta tras protagonizar una de las remontadas más llamativas del fin de semana en la Bundesliga. El Dortmund se repuso de dos goles en contra para ganar 3-2 en Hoffenheim, una victoria que el propio Kovac reconoció tuvo mucho de fortuna, pero que confirma el carácter competitivo de un equipo reconfigurado en verano. Jobe Bellingham y el joven Konstantinos Karetsas han captado la atención durante las primeras semanas de campaña.

Villarreal, en cambio, atraviesa un momento delicado. El submarino amarillo cedió ante el recién ascendido Deportivo de A Coruña el pasado 5 de septiembre, una derrota en casa que deja a Iñigo Pérez con apenas tres puntos de nueve posibles en LaLiga. La presión aumenta y el equipo necesita una respuesta en Europa.

Pierre-Emerick Aubameyang, que marcó y dio dos asistencias en ese partido del Deportivo, fue uno de los protagonistas de la jornada liguera. El Villarreal, por su parte, llega a Dortmund con la obligación de rescatar sensaciones positivas.

En el historial reciente entre ambos clubes, el Dortmund tiene ventaja. En su último enfrentamiento en Champions League, en noviembre de 2025, los alemanes ganaron 4-0 en este mismo estadio. Villarreal necesita borrar ese recuerdo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, con los canales de televisión disponibles, el horario de inicio y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Borussia Dortmund contra Villarreal alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
G. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonK. KaretsasK. KaretsasJ. VeermanJ. VeermanE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyP. GulacsiP. GulacsiS. MourinoS. MourinoL. CostaL. CostaR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroN. PepeN. PepeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. Moreno
Villarreal crest
Villarreal
VIL
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Villarreal

Manager

  • N. Kovac
  • I. Perez

Niko Kovac no podrá contar con Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias ni Justin Lerma, todos ellos lesionados. Ramy Bensebaini y Nico Schlotterbeck son baja por sanción. El once proyectado del Dortmund es: Kobel; Gadou, Svensson, Anton, Ryerson; Karetsas, Veerman, Bellingham; Nwaneri, Beier, Guirassy.

En el bando visitante, Iñigo Pérez solo tiene la baja confirmada de Juan Foyth por lesión y no arrastra ninguna sanción. El once probable del Villarreal es: Gulacsi; Mouriño, Costa, Veiga, Romero; Pepe, Comesaña, Buchanan, Gueye; Mikautadze, Gerard Moreno. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

BVB

BVB - Formulario

ROM
D2-2
FCB
L1-2
HSV
W2-0
HAM
W0-5
TSG
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIL

VIL - Formulario

GAL
W1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
ALA
L1-0
COR
L2-3
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Borussia Dortmund llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la remontada de 3-2 en Hoffenheim el pasado 5 de septiembre, tras ir perdiendo por 0-2 en la segunda parte. Antes de ese duelo, golearon 5-0 al HEBC Hamburgo en la DFB-Pokal. Los únicos tropiezos llegaron ante el Bayern Múnich en la Supercopa y ante el Arsenal en un amistoso de pretemporada. En total, han marcado nueve goles y encajado siete en ese período.

Villarreal suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota en casa ante el Deportivo de A Coruña (2-3) el 5 de septiembre. Antes, empataron a dos goles tanto con el Atlético de Madrid como con el Racing de Santander en LaLiga. Su única victoria en el tramo llegó en un amistoso de pretemporada frente al Galatasaray. El equipo ha marcado siete goles y ha encajado nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateVillarreal
1
1
1
Liga de Campeones
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
4
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron1/3

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de noviembre de 2025 en Champions League, con victoria del Borussia Dortmund por 4-0 en el Signal Iduna Park. Antes de ese partido, los clubes se midieron en dos amistosos de pretemporada: un empate 2-2 en agosto de 2024 y una victoria del Villarreal por 2-0 en julio de 2022. En el cómputo global de los tres encuentros registrados, cada equipo acumula una victoria y hay un empate, aunque la última cita fue la más contundente a favor del conjunto alemán.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, Borussia Dortmund y Villarreal se encuentran ambos en la primera posición con los mismos puntos.

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