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Bundesliga
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Cómo ver Borussia Dortmund vs Hamburgo: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Borussia Dortmund vs Hamburgo
Borussia Dortmund
Hamburgo
Bundesliga

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Bundesliga entre Borussia Dortmund y Hamburgo. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Borussia Dortmund recibe al Hamburgo en el Signal Iduna Park de Dortmund en lo que supone el arranque de la temporada de Bundesliga para ambos clubes. El BVB abre sus puertas al conjunto hamburgués en un duelo que marca el regreso de la competición doméstica tras el verano. GOAL te informa todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

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Bundesliga - Jornada 1
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Cómo ver Borussia Dortmund vs Hamburgo en línea: cadenas y transmisión en vivo

El partido entre Borussia Dortmund y Hamburgo se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación tienes el canal de TV y el enlace para el live stream.

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Acerca del encuentro

Niko Kovac llega al estreno liguero con dudas razonables. La derrota de Borussia Dortmund en el Supercup ante el Bayern Múnich (1-2) dejó una imagen irregular, y el técnico croata ha tenido que gestionar además la polémica pública de Fabio Silva, quien exigió más minutos de inicio. Kovac fue claro: Serhou Guirassy es el delantero titular y Silva ocupa el rol de suplente.

El BVB afronta el partido con bajas sensibles en defensa. Nico Schlotterbeck y Emre Can están lesionados, lo que obliga a Kovac a reconfigurar su línea defensiva desde el primer día de competición oficial en la Bundesliga.

El Hamburgo, por su parte, llega con confianza tras un arranque de pretemporada sólido. El conjunto dirigido por Merlin Polzin sumó una victoria convincente ante el SC Verl en la DFB-Pokal (3-0) apenas días antes de este encuentro, lo que le da un punto de partida positivo para la liga.

Los visitantes también arrastran bajas en sus filas, con varios futbolistas fuera de la convocatoria por lesión. Pese a ello, el Hamburgo llega a Dortmund con la intención de sumar puntos fuera de casa desde el inicio del campeonato.

Noticias del equipo y escuadras

Borussia Dortmund contra Hamburgo alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
3-4-2-1
1G. Kobel22J. Gadou3W. Anton5R. Bensebaini26J. Ryerson24D. Svensson8F. Nmecha25J. Veerman45G. Konstantelias19K. Karetsas9S. Guirassy1D. Heuer Fernandes33S. Bornauw23J. Torunarigha24N. Capaldo37L. Lemke6A. Sambi Lokonga11A. Groenbaek18B. Jatta21N. Remberg5M. Adeline27P. Daka
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Hamburgo

Manager

  • N. Kovac
  • M. Polzin

Niko Kovac no podrá contar con Nico Schlotterbeck, Mussa Kaba ni Emre Can por lesión. El once probable del BVB apunta a Gregor Kobel bajo palos, con una defensa formada por Joane Gadou, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini y Julian Ryerson. Daniel Svensson, Felix Nmecha y Joey Veerman formarían el centro del campo, con Giannis Konstantelias y Konstantinos Karetsas en los costados y Serhou Guirassy como referencia ofensiva.

El Hamburgo de Merlin Polzin llega con las bajas de Miro Muheim, Fernando Dickes, Warmed Omari y Emir Sahiti. El once proyectado sitúa a Daniel Heuer Fernandes en portería, con Sebastiaan Bornauw, Jordan Torunarigha y Nicolas Capaldo en defensa, Louis Lemke como carrilero, Albert Sambi Lokonga y Albert Groenbaek en el centro, Bakery Jatta y Nicolai Remberg en las bandas, Martin Adeline en apoyo y Patson Daka como delantero centro. Si hay novedades de última hora, esta sección se actualizará antes del inicio.

Forma

BVB

BVB - Formulario

OSA
L1-0
FCT
W0-1
ARS
L2-3
ROM
D2-2
FCB
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HSV

HSV - Formulario

HDH
W3-1
EVE
L1-2
LIL
D2-2
TFC
W1-2
VEL
W0-3
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Borussia Dortmund llega al inicio de la Bundesliga con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota en el Supercup ante el Bayern Múnich (1-2) el 22 de agosto. Antes de eso, el BVB empató 2-2 con la Roma en un amistoso y cayó 2-3 ante el Arsenal. El único triunfo llegó frente al FC Tokyo (1-0). En total, Dortmund marcó siete goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

El Hamburgo presenta una imagen más positiva: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el triunfo por 3-0 ante el SC Verl en la DFB-Pokal el 24 de agosto. Los visitantes también ganaron 2-1 al Toulouse en amistoso y empataron 2-2 con el Lille, aunque perdieron 1-2 ante el Everton. El conjunto hamburgués anotó nueve goles y recibió seis en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateHamburgo
4
1
0
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
F
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
F
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
F
12Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en la Bundesliga, con victoria del Borussia Dortmund por 3-2 en el Signal Iduna Park. Antes de ese duelo, los dos equipos empataron 1-1 en noviembre de 2025 en Hamburgo. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Borussia Dortmund acumula tres victorias frente a un empate y un triunfo del Hamburgo, con encuentros que se remontan a la Bundesliga de 2017.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110051+43
W
2
AugsburgoAugsburgoFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la tabla actual de la Bundesliga, el Borussia Dortmund ocupa la cuarta posición, mientras que el Hamburgo se sitúa en el décimo puesto.

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