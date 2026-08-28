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Bundesliga - Jornada 1 28 ago 2026 - 14:30 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs VfB Stuttgart en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs VfB Stuttgart se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en live stream.

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El Bayern Múnich abre la temporada de Bundesliga en el Allianz Arena ante el VfB Stuttgart, un duelo entre dos de los cuatro representantes alemanes en la próxima Champions League.

Los bávaros llegan al estreno liguero con la confianza propia de un campeón. Vincent Kompany completó la pretemporada con cinco victorias consecutivas, incluyendo el triunfo en la Supercopa ante el Borussia Dortmund, y afrontará el nuevo curso con la vista puesta en la conquista de la Champions League, competición en la que fueron eliminados en semifinales por el PSG en la pasada edición.

Harry Kane, flamante ganador del Botín de Oro europeo tras marcar 61 goles en 51 partidos la temporada pasada, lidera de nuevo las aspiraciones ofensivas del equipo. El delantero inglés está en conversaciones avanzadas para renovar su contrato, y el club ha expresado públicamente su deseo de retenerle al menos hasta 2029.

El Stuttgart, por su parte, llega a Múnich en plena reconstrucción de cara a una temporada que incluye su regreso a la fase de liga de la Champions. Sebastian Hoeness ha preparado el equipo con una pretemporada irregular: victoria ante el Hansa Rostock en la DFB-Pokal, pero también una derrota ante el Fulham en un amistoso. El reto de visitar el Allianz Arena en la primera jornada no es menor.

Los antecedentes recientes no invitan al optimismo visitante. El Bayern ha dominado con claridad los últimos enfrentamientos entre ambos, incluyendo un contundente 5-0 en Stuttgart en diciembre y un 3-0 en la final de la DFB-Pokal en mayo.

Si quieres saber cómo seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre el canal de TV, el live stream y el horario del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Vincent Kompany no podrá contar con Bryan Zaragoza, Serge Gnabry, David Santos Daiber ni Tarek Buchmann por lesión. El once proyectado sitúa a Manuel Neuer bajo palos, con una defensa formada por Jonathan Tah, Josip Stanisic, Dayot Upamecano y Konrad Laimer. En el centro del campo aparecen Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Michael Olise, mientras que Nathaniel Brown, Luis Díaz y Harry Kane completan el ataque.

El Stuttgart de Sebastian Hoeness afronta el partido con una larga lista de bajas: Lorenz Assignon, Justin Diehl, Dennis Seimen, Leo Sauer, Dan-Axel Zagadou, Jeremy Arévalo, Luca Jaquez y Nikolas Nartey están todos fuera por lesión. Fabian Bredlow ocupará la portería, con un once proyectado que incluye a Bilal El Khannouss, Angelo Stiller y Deniz Undav como referencias ofensivas. Se añadirán novedades según se acerque el partido.

Forma

El Bayern Múnich llega en un estado de forma sobresaliente, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos, sin haber cedido ningún punto. El conjunto bávaro se impuso al Borussia Dortmund en la Supercopa (1-2) en su último compromiso y antes goleó al RB Leipzig (3-1) y al FC Heidenheim (2-4) en amistosos, anotando diez goles y sin encajar ninguno en esos tres encuentros.

El VfB Stuttgart suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más llamativo fue el 1-8 ante el Kickers Offenbach en julio, aunque la derrota ante el Fulham (1-0) en un amistoso de agosto fue la única mancha en su preparación. La victoria en la primera ronda de la DFB-Pokal ante el Hansa Rostock (0-4) fue el último partido disputado por los suabos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 23 de mayo de 2026 en la final de la DFB-Pokal, con victoria del Bayern por 3-0. En Bundesliga, los bávaros también se impusieron en el Allianz Arena por 4-2 el 19 de abril de 2026, y antes habían goleado al Stuttgart por 5-0 a domicilio en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Bayern ha ganado cuatro y el Stuttgart ninguno, con un único empate que no figura en este periodo.

Clasificación

En la clasificación de la Bundesliga, el Bayern Múnich ocupa la tercera posición, mientras que el VfB Stuttgart se encuentra en el puesto 17.