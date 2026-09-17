Cómo ver Bayern Múnich vs Union Berlin: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Bayern Múnich recibe al 1. FC Union Berlin este viernes 18 de septiembre en la Allianz Arena, en el arranque de la cuarta jornada de la Bundesliga 2026/27. Los bávaros llegan con el viento a favor tras dos victorias consecutivas y quieren consolidar su posición en la parte alta de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Bundesliga - Jornada 4 18 sept 2026 - 14:30 Allianz Arena

Cómo sintonizar el Bayern Múnich vs Union Berlin

El Bayern Múnich vs Union Berlin se puede ver en directo a través de DAZN.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Vincent Kompany podrá contar con Serge Gnabry, quien regresa al equipo después de cinco meses de baja por una grave lesión muscular en los aductores. Es la primera vez en mucho tiempo que el técnico belga dispone de toda su plantilla disponible, lo que supone un lujo de opciones para un duelo que, sobre el papel, favorece claramente a los locales.

La forma reciente del Bayern habla por sí sola: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con un espectacular 5-0 en Champions League ante el Bodø/Glimt y un contundente 5-1 en liga frente al VfB Stuttgart. Harry Kane, candidato al Ballon d'Or que se entregará el 26 de octubre en Londres, firmó el gol de la victoria ante el Elversberg el pasado sábado.

Union Berlin, en cambio, atraviesa un momento delicado. El equipo de Mauro Lustrinelli ha perdido tres de sus últimos cinco encuentros, incluida una dura derrota 0-4 ante el Bayer Leverkusen y una caída 1-3 en casa frente al Schalke 04 en la jornada anterior. La fragilidad defensiva de los berlineses será puesta a prueba por el tridente más peligroso de la liga.

Luis Díaz, quien ha elogiado públicamente el impacto del nuevo fichaje Nathaniel Brown, busca su mejor versión tras reconocer que todavía está ajustando su nivel. El colombiano lleva un gol en la temporada y prometió que el próximo llegará pronto. Jamal Musiala y Michael Olise completan una delantera que no da respiro a ningún rival.

Los visitantes llegan a Múnich sin Stanley N'Soki, Andrik Markgraf, Oliver Burke y Marvin Friedrich por lesión, lo que complica aún más las opciones de Lustrinelli para plantear un bloque defensivo sólido. Rani Khedira y Leopold Querfeld tendrán que emplearse a fondo para frenar el juego de ataque bávaro.

Noticias de los equipos y escuadras

Vincent Kompany no tiene bajas por sanción en el Bayern Múnich, aunque David Santos Daiber y Tarek Buchmann están en la lista de lesionados. El once probable sitúa a Manuel Neuer bajo palos, con una defensa formada por Upamecano, Tah, Davies y Laimer; Kimmich y Pavlovic en el mediocampo; y el cuarteto ofensivo de Olise, Musiala, Díaz y Kane.

Union Berlin llega con cuatro bajas por lesión: Stanley N'Soki, Andrik Markgraf, Oliver Burke y Marvin Friedrich no estarán disponibles para Mauro Lustrinelli. El once proyectado apunta a Roennow en portería, una línea defensiva con Trimmel, Uduokhai, Van Den Bosch y Rothe, y un mediocampo con Aebischer, Khedira, Kemlein y Burcu, con Latte Lath y Jeong como referencias ofensivas.

Forma

El Bayern Múnich llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-2 ante el Elversberg en Bundesliga, mientras que antes golearon 5-0 al Bodø/Glimt en Champions League. En estos cinco partidos, los bávaros han marcado 15 goles y solo han encajado uno, una solidez defensiva excepcional.

Union Berlin, por su parte, acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue la caída 1-3 ante el Schalke 04 en casa, precedida por el 0-4 en Leverkusen. En estos cinco partidos, los berlineses han anotado diez goles pero han recibido catorce, una diferencia que refleja sus problemas en defensa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en la Bundesliga, con una goleada del Bayern Múnich por 4-0 en la Allianz Arena. En los últimos cinco duelos directos, el Bayern ha ganado tres veces, con un empate y una victoria para Union Berlin; los bávaros han marcado doce goles y encajado cinco en ese período.

Clasificación

En la clasificación actual de la Bundesliga, el Bayern Múnich ocupa la cuarta posición, mientras que el Union Berlin se encuentra en el decimosexto lugar de la tabla.