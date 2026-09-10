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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs Bodø/Glimt se puede ver en directo a través de Movistar+, que ofrece cobertura completa de la UEFA Champions League en España.

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El Bayern Múnich recibe al Bodø/Glimt en el Allianz Arena en un partido de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los bávaros afrontan el duelo con la ambición propia de un club que figura entre los candidatos al título europeo esta temporada.

Vincent Kompany dirige a un equipo que cuenta con nombres de peso en todas las líneas. Harry Kane lidera el ataque bávaro y, según voces del mundo del fútbol inglés, tiene opciones reales de figurar en la conversación del Balón de Oro 2026. A su lado, Michael Olise ha consolidado su estatus como uno de los extremos más desequilibrantes de Europa, aunque su futuro en el club sigue generando especulaciones.

El Bayern llega al partido después de empatar sin goles ante el Schalke 04 en la Bundesliga, un resultado que rompió una racha de victorias consecutivas que incluía un contundente 5-1 al VfB Stuttgart y un triunfo en la Supercopa ante el Borussia Dortmund.

El Bodø/Glimt, dirigido por Kjetil Knutsen, aterriza en Múnich con la moral alta. El conjunto noruego llega invicto en sus últimos cinco encuentros, habiendo superado la fase de clasificación de la Champions League con victorias ante el NEC Nimega y manteniendo un ritmo sobresaliente en la Eliteserien.

El partido promete ser una prueba de fuego para los noruegos frente a uno de los equipos nominados al premio al Mejor Club del año en los Ballon d'Or 2026. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Vincent Kompany apunta a un once inicial formado por Manuel Neuer bajo palos, con una defensa de cuatro compuesta por Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Konrad Laimer. En el centro del campo, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic acompañarían a Jamal Musiala, mientras que Luis Díaz y Michael Olise actuarían como extremos con Harry Kane como referencia en punta. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo local de cara a este partido.

Por parte del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen dispondría de Nikita Haikin en portería, con una línea defensiva formada por Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Fredrik André Bjørkan y Villads Nielsen. El bloque medio lo conformarían Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg y Sondre Auklend, con Ole Blomberg, Andreas Helmersen y Ola Brynhildsen en las posiciones más avanzadas. El equipo visitante tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión.

Forma

El Bayern Múnich llega al partido con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Schalke 04 en la Bundesliga, que puso fin a una serie de tres triunfos seguidos. Entre esas victorias destaca el 5-1 al VfB Stuttgart y el 1-2 ante el Borussia Dortmund en la Supercopa. En total, los bávaros han anotado doce goles y encajado dos en ese período.

El Bodø/Glimt presenta un estado de forma inmejorable, con cinco victorias consecutivas. Su última salida fue un triunfo por 1-2 ante el Fredrikstad en la Eliteserien. El conjunto noruego también acumula victorias ante el Rosenborg (4-2) y dos triunfos ante el NEC Nimega en la clasificación para la Champions League, con un marcador global de 3-0 y 1-3. Han marcado quince goles y encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos previos entre el Bayern Múnich y el Bodø/Glimt. Este partido constituye, según la información proporcionada, el primer cruce entre ambos equipos a nivel oficial.

Clasificación

En la fase de liga de la UEFA Champions League, tanto el Bayern Múnich como el Bodø/Glimt ocupan la séptima posición de la tabla en el momento de disputarse este encuentro.