¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoBodoe/Glimt
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt
Bayern Múnich
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Bodoe/Glimt, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Allianz Arena
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs Bodø/Glimt se puede ver en directo a través de Movistar+, que ofrece cobertura completa de la UEFA Champions League en España.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El Bayern Múnich recibe al Bodø/Glimt en el Allianz Arena en un partido de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los bávaros afrontan el duelo con la ambición propia de un club que figura entre los candidatos al título europeo esta temporada.

Vincent Kompany dirige a un equipo que cuenta con nombres de peso en todas las líneas. Harry Kane lidera el ataque bávaro y, según voces del mundo del fútbol inglés, tiene opciones reales de figurar en la conversación del Balón de Oro 2026. A su lado, Michael Olise ha consolidado su estatus como uno de los extremos más desequilibrantes de Europa, aunque su futuro en el club sigue generando especulaciones.

El Bayern llega al partido después de empatar sin goles ante el Schalke 04 en la Bundesliga, un resultado que rompió una racha de victorias consecutivas que incluía un contundente 5-1 al VfB Stuttgart y un triunfo en la Supercopa ante el Borussia Dortmund.

El Bodø/Glimt, dirigido por Kjetil Knutsen, aterriza en Múnich con la moral alta. El conjunto noruego llega invicto en sus últimos cinco encuentros, habiendo superado la fase de clasificación de la Champions League con victorias ante el NEC Nimega y manteniendo un ritmo sobresaliente en la Eliteserien.

El partido promete ser una prueba de fuego para los noruegos frente a uno de los equipos nominados al premio al Mejor Club del año en los Ballon d'Or 2026. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Bayern Múnich contra Bodoe/Glimt alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Formación
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
M. NeuerM. NeuerA. DaviesA. DaviesJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. MusialaJ. MusialaLuis DíazLuis DíazA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseH. KaneH. KaneN. HaikinN. HaikinF. SjoevoldF. SjoevoldO. BjoertuftO. BjoertuftF. BjoerkanF. BjoerkanV. NielsenV. NielsenS. FetS. FetP. BergP. BergS. AuklendS. AuklendO. BlombergO. BlombergA. HelmersenA. HelmersenO. BrynhildsenO. Brynhildsen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

Bodoe/Glimt

Manager

  • V. Kompany
  • K. Knutsen

Vincent Kompany apunta a un once inicial formado por Manuel Neuer bajo palos, con una defensa de cuatro compuesta por Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Konrad Laimer. En el centro del campo, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic acompañarían a Jamal Musiala, mientras que Luis Díaz y Michael Olise actuarían como extremos con Harry Kane como referencia en punta. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo local de cara a este partido.

Por parte del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen dispondría de Nikita Haikin en portería, con una línea defensiva formada por Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Fredrik André Bjørkan y Villads Nielsen. El bloque medio lo conformarían Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg y Sondre Auklend, con Ole Blomberg, Andreas Helmersen y Ola Brynhildsen en las posiciones más avanzadas. El equipo visitante tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión.

Forma

FCB

FCB - Formulario

HDH
W2-4
BVB
W1-2
VFB
W5-1
OSN
W1-4
S04
D0-0
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BOD

BOD - Formulario

NEC
W1-3
NEC
W3-0
F/S
W0-5
RBK
W4-2
FRE
W1-2
Gol marcado (encajado)
17/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Bayern Múnich llega al partido con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Schalke 04 en la Bundesliga, que puso fin a una serie de tres triunfos seguidos. Entre esas victorias destaca el 5-1 al VfB Stuttgart y el 1-2 ante el Borussia Dortmund en la Supercopa. En total, los bávaros han anotado doce goles y encajado dos en ese período.

El Bodø/Glimt presenta un estado de forma inmejorable, con cinco victorias consecutivas. Su última salida fue un triunfo por 1-2 ante el Fredrikstad en la Eliteserien. El conjunto noruego también acumula victorias ante el Rosenborg (4-2) y dos triunfos ante el NEC Nimega en la clasificación para la Champions League, con un marcador global de 3-0 y 1-3. Han marcado quince goles y encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos previos entre el Bayern Múnich y el Bodø/Glimt. Este partido constituye, según la información proporcionada, el primer cruce entre ambos equipos a nivel oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la UEFA Champions League, tanto el Bayern Múnich como el Bodø/Glimt ocupan la séptima posición de la tabla en el momento de disputarse este encuentro.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google