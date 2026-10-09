Cómo ver Barcelona vs Getafe: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

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Barcelona vs Getafe
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Getafe
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Barcelona y Getafe. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Barcelona recibe al Getafe en el Spotify Camp Nou en un duelo de Primera División que enfrenta al líder de la tabla contra un rival que llega con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de peligro. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 8
Spotify Camp Nou

Cómo sintonizar el Barcelona vs Getafe

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Acerca del encuentro

Hans-Dieter Flick dirige a un Barcelona que atraviesa un momento de gran regularidad. Los blaugrana encadenan cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, con una contundencia ofensiva que los sitúa como el equipo más en forma de la liga.

El conjunto azulgrana, sin embargo, llega con una lista de bajas considerable. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, Eric García y Raphinha son bajas confirmadas, lo que obliga a Flick a gestionar sus recursos con cuidado.

El Getafe de Pepe Bordalas llega al Camp Nou con un registro irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El conjunto madrileño ha mostrado solidez defensiva en algunos encuentros, pero le ha costado mantener la consistencia.

Los de Bordalas también afrontan el partido con varias ausencias en su plantilla, aunque el técnico valenciano es conocido por sacar el máximo rendimiento a sus equipos en situaciones adversas.

Noticias de los equipos y escuadras

Barcelona contra Getafe alineaciones probables

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Getafe crest
Getafe
GET
5-3-2
Joan GarcíaJoan GarcíaJoão CanceloJoão CanceloX. EspartX. EspartPau CubarsíPau CubarsíG. MartinG. MartinL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRodriRodriK. AdeyemiK. AdeyemiPedriPedriG. JesusG. JesusD. SoriaD. SoriaZ. RomeroZ. RomeroDjeneDjeneA. GarciaA. GarciaN. GudeljN. GudeljJ. MojicaJ. MojicaO. MangalaO. MangalaR. TerratsR. Terratsteam-logoF. SerranoE. UnalE. UnalI. AzonI. Azon
Getafe crest
Getafe
GET
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Getafe

Manager

  • H. Flick
  • P. Bordalas

El Barcelona presenta una portería titular para Dominik Livakovic, con una defensa formada por João Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsí y Jules Kounde. En el centro del campo y ataque, Flick cuenta con Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rodri, Anthony Gordon, Pedri y Gabriel Jesus como once probable. Las bajas de Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, Eric García y Raphinha condicionan las opciones del técnico alemán.

El Getafe presentará un once con David Soria bajo palos, respaldado por Johan Mojica, Djene, Andres Garcia y Zaid Abner Romero en defensa. Francho Serrano, Nemanja Gudelj y Ramon Terrats formarán el centro del campo, mientras que Borja Mayoral, Ivan Azon y Enes Unal apuntarán al ataque. Bordalas no podrá contar con Christantus Uche, Juanmi, Kiko, Abdelkabir Abqar ni Martin Satriano.

Forma

BAR

BAR - Formulario

VAL
W0-5
FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
SEV
W1-3
Gol marcado (encajado)
24/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
GET

GET - Formulario

OSA
L1-0
CEL
D1-1
COR
D1-1
BET
L1-0
MAL
W1-0
Gol marcado (encajado)
3/4
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Barcelona llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Sevilla por 1-3, y antes de eso golearon al Racing Santander por 7-2 en el Spotify Camp Nou. En total, los blaugrana han marcado 19 goles y encajado solo 7 en ese período, una diferencia que refleja su dominio ofensivo y una solidez defensiva más que aceptable.

El Getafe presenta un registro más modesto: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su triunfo más reciente llegó ante el Málaga por 1-0, aunque también cosecharon derrotas ante el Real Betis y el Osasuna, ambas por el mismo marcador de 1-0. El conjunto madrileño ha marcado 4 goles y encajado 3 en ese tramo, con una tendencia a los resultados ajustados.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BarcelonaEmpateGetafe
4
1
0
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
11Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de abril de 2026 en el estadio del Getafe, con victoria del Barcelona por 0-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Barcelona acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un balance de goles claramente favorable a los catalanes. El único punto que logró el Getafe en ese período fue un empate 1-1 en enero de 2025 disputado en su campo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Getafe se sitúa en el undécimo puesto. El liderato del Barcelona contrasta con la posición de mitad de tabla del Getafe, lo que da al encuentro una dimensión desigual sobre el papel, aunque el conjunto visitante buscará aprovechar las bajas locales para puntuar.

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