Cómo ver Barcelona vs Getafe: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Barcelona recibe al Getafe en el Spotify Camp Nou en un duelo de Primera División que enfrenta al líder de la tabla contra un rival que llega con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de peligro. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Cómo sintonizar el Barcelona vs Getafe

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Acerca del encuentro

Hans-Dieter Flick dirige a un Barcelona que atraviesa un momento de gran regularidad. Los blaugrana encadenan cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, con una contundencia ofensiva que los sitúa como el equipo más en forma de la liga.

El conjunto azulgrana, sin embargo, llega con una lista de bajas considerable. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, Eric García y Raphinha son bajas confirmadas, lo que obliga a Flick a gestionar sus recursos con cuidado.

El Getafe de Pepe Bordalas llega al Camp Nou con un registro irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El conjunto madrileño ha mostrado solidez defensiva en algunos encuentros, pero le ha costado mantener la consistencia.

Los de Bordalas también afrontan el partido con varias ausencias en su plantilla, aunque el técnico valenciano es conocido por sacar el máximo rendimiento a sus equipos en situaciones adversas.

Noticias de los equipos y escuadras

El Barcelona presenta una portería titular para Dominik Livakovic, con una defensa formada por João Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsí y Jules Kounde. En el centro del campo y ataque, Flick cuenta con Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rodri, Anthony Gordon, Pedri y Gabriel Jesus como once probable. Las bajas de Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, Eric García y Raphinha condicionan las opciones del técnico alemán.

El Getafe presentará un once con David Soria bajo palos, respaldado por Johan Mojica, Djene, Andres Garcia y Zaid Abner Romero en defensa. Francho Serrano, Nemanja Gudelj y Ramon Terrats formarán el centro del campo, mientras que Borja Mayoral, Ivan Azon y Enes Unal apuntarán al ataque. Bordalas no podrá contar con Christantus Uche, Juanmi, Kiko, Abdelkabir Abqar ni Martin Satriano.

Forma

El Barcelona llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Sevilla por 1-3, y antes de eso golearon al Racing Santander por 7-2 en el Spotify Camp Nou. En total, los blaugrana han marcado 19 goles y encajado solo 7 en ese período, una diferencia que refleja su dominio ofensivo y una solidez defensiva más que aceptable.

El Getafe presenta un registro más modesto: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su triunfo más reciente llegó ante el Málaga por 1-0, aunque también cosecharon derrotas ante el Real Betis y el Osasuna, ambas por el mismo marcador de 1-0. El conjunto madrileño ha marcado 4 goles y encajado 3 en ese tramo, con una tendencia a los resultados ajustados.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de abril de 2026 en el estadio del Getafe, con victoria del Barcelona por 0-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Barcelona acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un balance de goles claramente favorable a los catalanes. El único punto que logró el Getafe en ese período fue un empate 1-1 en enero de 2025 disputado en su campo.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Getafe se sitúa en el undécimo puesto. El liderato del Barcelona contrasta con la posición de mitad de tabla del Getafe, lo que da al encuentro una dimensión desigual sobre el papel, aunque el conjunto visitante buscará aprovechar las bajas locales para puntuar.