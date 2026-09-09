¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoFeyenoord
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Barcelona vs Feyenoord: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga de Campeones

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Barcelona y Feyenoord. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Barcelona recibe al Feyenoord en el Spotify Camp Nou en la fase de liga de la UEFA Champions League, con los azulgranas buscando trasladar su brillante arranque liguero al escenario europeo. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Spotify Camp Nou

Cómo sintonizar el Barcelona vs Feyenoord

El Barcelona vs Feyenoord se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El equipo de Hansi Flick llega al partido en un estado de forma envidiable. Cuatro victorias consecutivas en La Liga, con un balance de goles que refleja una superioridad aplastante: los blaugrana han anotado 17 goles y encajado solo 2 en sus últimos cuatro encuentros domésticos, incluyendo un contundente 5-0 ante Valencia en Mestalla.

Lamine Yamal, con 19 años y ya referencia indiscutible del ataque catalán, es uno de los grandes atractivos del duelo. El internacional español llega con confianza tras el inicio de temporada del equipo y con el respaldo de compañeros como Pedri y Raphinha en un mediocampo y ataque de alto nivel.

El Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst aterriza en Barcelona con un registro irregular en la Eredivisie: tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con 13 goles marcados pero también 9 encajados, lo que refleja cierta fragilidad defensiva que el Barcelona querrá explotar.

Los holandeses tendrán que gestionar además una lista de bajas notable, con Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop y Gijs Smal fuera de la convocatoria por lesión, lo que limita las opciones de rotación de Van Bronckhorst.

En la tabla de la Liga de Campeones, el Barcelona ocupa la quinta posición mientras que el Feyenoord se sitúa decimotercero, lo que añade urgencia al conjunto neerlandés para sumar puntos lejos de casa.

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Feyenoord alineaciones probables

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
Joan GarcíaJoan GarcíaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinJ. KoundeJ. KoundePau CubarsíPau CubarsíF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. ErnstT. ErnstJ. St. JusteJ. St. JusteT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielG. DiarraG. DiarraN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Feyenoord

Manager

  • H. Flick
  • G. van Bronckhorst

En el lado local, Hansi Flick no podrá contar con Frenkie de Jong ni con Roony Bardghji por lesión, mientras que Eric García cumple sanción y no estará disponible. El once probable del Barcelona incluye a Joan García; Xavi Espart, Gerard Martin, Jules Kounde, Pau Cubarsí; Fermin Lopez, Anthony Gordon, Pedri; Lamine Yamal, Rodri y Raphinha.

El Feyenoord llega con cuatro bajas por lesión: Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop y Gijs Smal quedan fuera de la convocatoria. El once proyectado de Van Bronckhorst apunta a Tjark Ernst; Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Mika Marmol; Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Gjivai Zechiel; Gaoussou Diarra, Nacho Ferri y Luciano Valente. No hay suspensiones registradas en el equipo visitante.

Forma

BAR

BAR - Formulario

AHL
W2-1
ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
Gol marcado (encajado)
19/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FEY

FEY - Formulario

SPA
W0-1
GAE
D2-2
CAM
W2-5
HAA
D2-2
NEC
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Barcelona presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos, con un registro de cinco triunfos consecutivos. Los blaugrana han marcado 19 goles y encajado solo 3 en ese período, lo que refleja una solidez ofensiva y defensiva notable. Su partido más reciente fue la goleada 0-5 ante Valencia en Mestalla, y previamente firmaron un 5-2 ante el Rayo Vallecano. Antes de la temporada, también superaron al Al Ahly SC por 2-1 en partido amistoso.

El Feyenoord acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros de Eredivisie. Los neerlandeses han marcado 13 goles pero han encajado 9, lo que pone de manifiesto cierta vulnerabilidad atrás. Su último partido fue una victoria 1-3 ante el NEC Nimega, mientras que antes empataron 2-2 tanto ante el Den Haag como ante el Go Ahead Eagles.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre el Barcelona y el Feyenoord para contextualizar este partido.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la UEFA Champions League, el Barcelona ocupa actualmente la quinta posición, mientras que el Feyenoord se sitúa en el decimotercer puesto de la tabla.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google