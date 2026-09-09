Cómo ver Barcelona vs Feyenoord: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Barcelona recibe al Feyenoord en el Spotify Camp Nou en la fase de liga de la UEFA Champions League, con los azulgranas buscando trasladar su brillante arranque liguero al escenario europeo. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

Cómo sintonizar el Barcelona vs Feyenoord

El Barcelona vs Feyenoord se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Acerca del encuentro

El equipo de Hansi Flick llega al partido en un estado de forma envidiable. Cuatro victorias consecutivas en La Liga, con un balance de goles que refleja una superioridad aplastante: los blaugrana han anotado 17 goles y encajado solo 2 en sus últimos cuatro encuentros domésticos, incluyendo un contundente 5-0 ante Valencia en Mestalla.

Lamine Yamal, con 19 años y ya referencia indiscutible del ataque catalán, es uno de los grandes atractivos del duelo. El internacional español llega con confianza tras el inicio de temporada del equipo y con el respaldo de compañeros como Pedri y Raphinha en un mediocampo y ataque de alto nivel.

El Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst aterriza en Barcelona con un registro irregular en la Eredivisie: tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con 13 goles marcados pero también 9 encajados, lo que refleja cierta fragilidad defensiva que el Barcelona querrá explotar.

Los holandeses tendrán que gestionar además una lista de bajas notable, con Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop y Gijs Smal fuera de la convocatoria por lesión, lo que limita las opciones de rotación de Van Bronckhorst.

En la tabla de la Liga de Campeones, el Barcelona ocupa la quinta posición mientras que el Feyenoord se sitúa decimotercero, lo que añade urgencia al conjunto neerlandés para sumar puntos lejos de casa.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Hansi Flick no podrá contar con Frenkie de Jong ni con Roony Bardghji por lesión, mientras que Eric García cumple sanción y no estará disponible. El once probable del Barcelona incluye a Joan García; Xavi Espart, Gerard Martin, Jules Kounde, Pau Cubarsí; Fermin Lopez, Anthony Gordon, Pedri; Lamine Yamal, Rodri y Raphinha.

El Feyenoord llega con cuatro bajas por lesión: Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop y Gijs Smal quedan fuera de la convocatoria. El once proyectado de Van Bronckhorst apunta a Tjark Ernst; Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Mika Marmol; Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Gjivai Zechiel; Gaoussou Diarra, Nacho Ferri y Luciano Valente. No hay suspensiones registradas en el equipo visitante.

Forma

El Barcelona presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos, con un registro de cinco triunfos consecutivos. Los blaugrana han marcado 19 goles y encajado solo 3 en ese período, lo que refleja una solidez ofensiva y defensiva notable. Su partido más reciente fue la goleada 0-5 ante Valencia en Mestalla, y previamente firmaron un 5-2 ante el Rayo Vallecano. Antes de la temporada, también superaron al Al Ahly SC por 2-1 en partido amistoso.

El Feyenoord acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros de Eredivisie. Los neerlandeses han marcado 13 goles pero han encajado 9, lo que pone de manifiesto cierta vulnerabilidad atrás. Su último partido fue una victoria 1-3 ante el NEC Nimega, mientras que antes empataron 2-2 tanto ante el Den Haag como ante el Go Ahead Eagles.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre el Barcelona y el Feyenoord para contextualizar este partido.

Clasificación

En la fase de liga de la UEFA Champions League, el Barcelona ocupa actualmente la quinta posición, mientras que el Feyenoord se sitúa en el decimotercer puesto de la tabla.