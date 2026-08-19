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Barcelona vs Al Ahly SC: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Barcelona vs Al Ahly SC
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Cómo ver el partido de Amistosos entre Barcelona y Al Ahly SC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Barcelona vs Al Ahly SC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El amistoso entre Barcelona y Al Ahly SC podrá seguirse en directo a través de Movistar+ y Barça TV. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el partido por televisión y en streaming.

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El Barcelona recibe al Al Ahly SC en un amistoso de pretemporada que llega en un momento de intensa actividad en el Camp Nou, tanto dentro como fuera del campo.

El equipo de Hansi Flick afronta este encuentro con el mercado de fichajes en plena ebullición. Rodri ha aterrizado en Cataluña para cerrar su traspaso desde el Manchester City, una operación que promete reforzar de forma notable el centro del campo blaugrana de cara a la próxima temporada.

El conjunto egipcio, por su parte, llega tras una sólida campaña en la Premier League de Egipto. Al Ahly cerró su temporada doméstica con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, lo que da muestra del nivel competitivo que traerá a este choque.

El Barcelona, en cambio, ha alternado resultados en su gira de pretemporada. Los de Flick vienen de golear al Basilea por 5-2 el pasado 16 de agosto, aunque antes encajaron derrotas ante Udinese y Birmingham en partidos donde les costó encontrar regularidad.

Este amistoso representa una oportunidad para que el técnico alemán siga ajustando su sistema y evalúe a sus jugadores antes del inicio de la competición oficial, con la plantilla todavía en construcción.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no se dispone de información oficial sobre el estado de la plantilla del Barcelona para este encuentro, ni sobre posibles bajas por lesión o sanción. Lo mismo ocurre con el Al Ahly SC, del que tampoco hay datos confirmados sobre ausencias ni sobre el once probable que presentará su cuerpo técnico. Esta sección se actualizará con los detalles más recientes a medida que se acerque el partido.

Forma

BAR

BAR - Formulario

CEE
W4-1
BIR
L2-2
NFO
W0-1
UDI
L1-0
BAS
W2-5
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AHL

AHL - Formulario

SMO
W2-1
PYR
L3-0
ZAM
W0-3
ENP
W3-0
ALM
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Barcelona llega a este amistoso con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de pretemporada. El resultado más reciente fue una contundente victoria por 5-2 ante el Basilea el 16 de agosto. En ese tramo también se impusieron al Nottingham Forest por 1-0 y al CE Europa por 4-1, aunque cedieron ante el Udinese por 1-0 y ante el Birmingham en un partido que acabó 2-2 contabilizado como derrota. En total, el equipo marcó doce goles y encajó seis a lo largo de esos cinco encuentros.

El Al Ahly SC, por su parte, llega en un estado de forma notable. Sus últimos cinco partidos en la Premier League de Egipto arrojan cuatro victorias y una sola derrota. El conjunto cairota venció al Al Masry SC por 2-0 el 20 de mayo y antes había derrotado al Zamalek por 3-0 el 1 de mayo. Su única caída en ese periodo fue ante el Pyramids FC por 3-0 el 27 de abril.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BarcelonaEmpateAl Ahly SC
1
0
0
Amistosos
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Al Ahly SC badge
Al Ahly SC
AHL
1
F
4Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El historial de enfrentamientos directos entre ambos clubes es muy reducido. El único precedente registrado data del 26 de julio de 2009, cuando el Barcelona se impuso al Al Ahly SC por 4-1 en un amistoso. Aquel partido representa el único cruce oficial entre los dos equipos del que se tiene constancia.

Clasificación

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