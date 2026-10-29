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Liga de Campeones
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Cómo ver Austria Wien W vs Juventus: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Austria Wien W vs Juventus
Austria Wien W
Juventus
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Austria Wien W y Juventus, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Austria Wien W vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Austria Wien W y Juventus se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

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El Generali Arena de Viena acoge un duelo de la Liga de Campeones femenina entre Austria Wien W y Juventus, dos equipos que llegan a este partido con realidades muy distintas dentro del torneo continental.

El cuadro local, dirigido por Stefan Kenesei, ha tenido un arranque irregular en la fase de grupos. Austria Wien W empató ante Inter y cayó ante Chelsea FC Women en sus dos primeros compromisos de la Liga de Campeones, aunque llegó a esta fase tras superar la clasificación con victorias convincentes.

Las visitantes atraviesan un momento delicado. Juventus, bajo las órdenes de Isaac Guerrero, encadena tres derrotas consecutivas en la Serie A Femminile, incluyendo una abultada caída ante Roma por 5-2. El rendimiento doméstico contrasta con su única victoria europea reciente frente a BK Haecken FF.

Ambos equipos necesitan puntos para mejorar su posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este partido en un encuentro con mucho en juego para las dos escuadras.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Austria Wien W contra Juventus alineaciones probables

Manager

  • S. Kenesei

Stefan Kenesei no ha facilitado una alineación probable confirmada para el Austria Wien W, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro. Se esperan más novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Isaac Guerrero tampoco ha dado a conocer su once titular previsto, y Juventus llega sin lesionadas ni sancionadas confirmadas en la lista oficial. La información del equipo se actualizará cuando esté disponible.

Forma

WIE

WIE - Formulario

FCO
W5-0
BRA
L2-1
BRA
W4-0
CHE
L1-0
INT
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUV

JUV - Formulario

NAP
W3-1
BKH
W0-3
MIL
L2-1
COM
L2-4
ROM
L2-5
Gol marcado (encajado)
11/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Austria Wien W presenta un registro de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate a uno ante Inter en la Liga de Campeones, y previamente cayeron ante Chelsea FC Women por 1-0. En la fase de clasificación, el equipo mostró solidez goleadora con triunfos por 4-0 ante Brann y 5-0 ante Farul Constanta, aunque también sufrió una derrota ante los noruegos por 2-1.

Juventus acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Las bianconere ganaron su último partido europeo ante BK Haecken FF por 3-0, pero en Serie A Femminile han encajado nueve goles en sus tres últimas jornadas, con derrotas ante Roma (5-2), Calcio Como 1907 (4-2) y AC Milan (1-2). El equipo ha mostrado fragilidad defensiva en el tramo más reciente de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre Austria Wien W y Juventus disponibles en este momento.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
W
D
W
2
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
W
D
W
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
W
D
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
W
W
5
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
312074+35
D
W
D
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
W
D
7
InterInterINT
311127-54
L
D
W
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
W
L
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
W
L
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
D
D
D
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
L
L
W
12
ServetteServetteSER
3102614-83
W
L
L
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
D
D
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
D
L
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
D
L
16
RomaRomaROM
301208-81
L
L
D
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
L
L
D
18
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
L
L
Clasificación a los Cuartos de Final
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones femenina, Austria Wien W ocupa la decimocuarta posición y Juventus la novena. Ambos equipos se encuentran en la zona baja y media de la clasificación respectivamente, lo que otorga especial relevancia a este partido para las aspiraciones de ambas de avanzar en el torneo.

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