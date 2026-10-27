Cómo ver Arsenal Women vs SL Benfica: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

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Cómo ver Arsenal Women vs SL Benfica en directo
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Arsenal Women contra SL Benfica alineaciones probables
Manager
- R. Slegers
Forma
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
2Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|2
|2
|0
|0
|11
|2
|+9
|6
W
W
|2
|2
|1
|1
|0
|8
|0
|+8
|4
D
W
|3
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
W
D
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
W
D
|5
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
D
W
|6
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
D
W
|7
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
D
W
|8
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|+3
|3
W
L
|9
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
W
L
|10
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
L
W
|11
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
D
D
|12
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|13
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
L
|14
|2
|0
|1
|1
|4
|7
|-3
|1
D
L
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|5
|-5
|1
L
D
|16
|2
|0
|1
|1
|0
|6
|-6
|1
L
D
|17
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
L
L
|18
|2
|0
|0
|2
|1
|13
|-12
|0
L
L
Clasificación a los Cuartos de Final
Clasificación para cuartos de final