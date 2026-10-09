Cómo ver Arsenal vs Leeds: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Emirates Stadium acoge este choque de Premier League entre un Arsenal que busca recuperar sensaciones y un Leeds que llega con ambiciones propias en la tabla. Mikel Arteta recibe a Daniel Farke en un partido que ambos equipos necesitan ganar por razones distintas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Cómo sintonizar el Arsenal vs Leeds

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Acerca del encuentro

Los Gunners atraviesan un momento irregular. La derrota por 3-0 ante Brighton fue un golpe duro, aunque las victorias previas ante Sunderland y Chelsea en la Premier League muestran que la calidad sigue ahí. Arsenal también avanza en la Champions League tras ganar al Nápoles en Italia.

El equipo llega al partido con una lista de bajas considerable. William Saliba, Ben White, Declan Rice y Kai Havertz son solo algunos de los nombres que Arteta no podrá contar, lo que obliga al técnico español a reconfigurar su once habitual.

Leeds, por su parte, llega desde una posición respetable en la clasificación. Los de Farke empataron sin goles ante Crystal Palace en su último partido liguero, aunque la victoria por 4-1 ante Newcastle demuestra que tienen capacidad para hacer daño a cualquier rival.

Los antecedentes recientes favorecen claramente al Arsenal, que ha dominado este enfrentamiento con autoridad. El factor Emirates y las bajas del rival pueden marcar diferencias, pero Leeds no viaja a Londres sin argumentos.

Noticias de los equipos y escuadras

Arteta afronta el partido con importantes ausencias en su plantilla. William Saliba, Ben White, Declan Rice, Kai Havertz, Cristhian Mosquera, Ezri Konsa, Christos Tzolis y Max Dowman están todos en la lista de lesionados. El once probable apunta a David Raya bajo palos, con una línea defensiva formada por Riccardo Calafiori, Piero Hincapié, Jurrien Timber y Gabriel, y un centro del campo con Martin Ødegaard y Bruno Guimarães, acompañados de Noni Madueke, Bukayo Saka y Eberechi Eze, con Viktor Gyökeres como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Daniel Farke no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon, Harry Wilson ni Jean Bahoya. El once proyectado sitúa a James Trafford en portería, con Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, James Justin y Gabriel Gudmundsson en defensa, Ao Tanaka y Anton Stach en el centro junto a Jayden Bogle y Ethan Ampadu, y la dupla ofensiva formada por Dominic Calvert-Lewin y Noah Okafor.

Forma

El Arsenal llega al partido con un registro de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante Brighton en la Premier League, aunque antes de eso encadenó victorias ante Ipswich en la Carabao Cup (4-2), Sunderland (2-0) y el Nápoles en la Champions League (1-0 fuera de casa). En total, los Gunners han marcado nueve goles y encajado cuatro en ese tramo.

Leeds suma un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El punto conseguido ante Crystal Palace (0-0) fue su resultado más reciente, mientras que la goleada por 4-1 al Newcastle es el resultado más llamativo del período. Los de Farke han marcado siete goles y encajado ocho, con la derrota por 6-3 ante Chelsea en la Carabao Cup como dato más negativo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 31 de enero de 2026, con victoria del Arsenal por 4-0 en Elland Road. En los últimos cinco cruces en la Premier League, el Arsenal ha ganado cuatro y uno ha quedado en tablas, con un balance global de 16 goles a favor de los londinenses por apenas dos encajados. La última vez que los dos equipos se vieron en el Emirates, en agosto de 2025, el Arsenal ganó por 5-0.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Arsenal ocupa la segunda posición y Leeds el quinto puesto. Ambos equipos están en la zona alta de la clasificación, lo que convierte este duelo en un pulso directo entre dos aspirantes a los primeros puestos de la tabla.