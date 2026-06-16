Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J Kansas City Stadium

Cómo ver Argentina vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Argelia se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los canales de televisión y opciones de transmisión en vivo disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina abre su defensa del título mundialista ante Argelia en el Kansas City Stadium, en un duelo del Grupo J que marca el inicio de lo que Lionel Scaloni espera sea otro camino glorioso para la Albiceleste.

Los campeones del mundo llegan al torneo en el mejor momento posible. Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA justo cuando arrancó el Mundial 2026, una señal de la solidez que han construido bajo las órdenes de Scaloni en los últimos años.

Enzo Fernández, pieza clave en el mediocampo argentino desde su explosión en Qatar 2022, ha confesado que sueña con portar algún día la cinta de capitán que hoy lleva Messi. Su madurez dentro del campo será determinante para controlar el ritmo del partido ante una Argelia que llega con ambiciones propias.

Los argelinos, dirigidos por Vladimir Petkovic, son líderes del Grupo J según la tabla de posiciones. Riyad Mahrez encabeza un ataque con talento suficiente para incomodar a cualquier defensa, y el conjunto norteafricano llega con una racha de cuatro victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos.

Messi, a sus 38 años, sigue siendo el eje de todo lo que hace Argentina. Incluso sus rivales reconocen su vigencia: figuras del fútbol mundial han subrayado que el astro del Inter Miami puede liderar a la Albiceleste hacia un segundo título consecutivo.

Este partido no es solo el primero de Argentina en el torneo. Es también la primera gran prueba para una Argelia que busca demostrar que puede competir con las mejores selecciones del mundo en suelo norteamericano.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las alineaciones probables.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni no tiene bajas confirmadas para este partido y presenta un once con plenas garantías. La alineación proyectada sitúa a Damián Martínez bajo palos, con una defensa formada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Facundo Medina y Nicolás Otamendi. El mediocampo lo componen Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que Lionel Messi y Thiago Almada acompañan a Lautaro Martínez en el ataque. Cabe destacar que Marcos Senesi fue incorporado a la convocatoria como sustituto del lesionado Leonardo Balerdi.

Vladimir Petkovic tampoco registra ausencias por lesión o sanción y dispone de su mejor once disponible. El arco lo defiende Luca Zidane, con Achref Abada, Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini y Aissa Mandi formando la línea defensiva. Ramiz Zerrouki y Nabil Bentaleb forman la medular junto a Houssem Aouar, y el tridente ofensivo lo integran Riyad Mahrez, Mohamed Amoura y Amine Gouiri. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega al partido con un estado de forma impecable: cinco victorias en cinco partidos, sin conocer la derrota. Los campeones del mundo marcaron 12 goles y solo encajaron uno en ese período, con victorias ante Islandia (3-0) y Honduras (2-0) en sus dos últimos compromisos previos al torneo.

Argelia presenta un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El conjunto de Petkovic goleó a Bolivia (4-0) y venció a Holanda (1-0) en su preparación más reciente, aunque cayó ante Nigeria (2-0) en la Copa Africana de Naciones en enero. En total, los argelinos anotaron 12 goles y encajaron 3 en ese tramo de resultados.

Historial de Enfrentamientos Directos

ARG Último partidos ALG 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Argentina 4 - 3 Algeria 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones data del 5 de junio de 2007, cuando Argentina y Argelia se midieron en un amistoso que terminó con victoria albiceleste por 4-3. Con un único antecedente disponible, el historial directo ofrece poco margen para extraer patrones, aunque aquel duelo dejó un partido de siete goles que anticipa el potencial ofensivo de ambas escuadras.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Argelia ocupa la primera posición mientras que Argentina se sitúa segunda antes de que arranque el partido.