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Cómo ver Arabia Saudí vs Uruguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Arabia Saudí y Uruguay se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para este encuentro del Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Arabia Saudí y Uruguay se miden en el Miami Stadium en el arranque de su campaña en el Grupo H del Mundial 2026. El partido supone el debut de ambas selecciones en el torneo y promete ser un choque de estilos bien diferenciados desde el primer minuto.

Los Halcones Verdes llegan con la memoria viva de Qatar 2022, donde protagonizaron uno de los resultados más sorprendentes de la historia reciente del torneo al derrotar a Argentina. Dirigidos ahora por Georgios Donis, Arabia Saudí buscará repetir esa capacidad de golpear cuando menos se espera.

Uruguay, por su parte, afronta el Mundial bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, el técnico que ha transformado a La Celeste en un equipo de alta intensidad y presión constante. Sin Luis Suárez ni Edinson Cavani, la responsabilidad ofensiva recae sobre Darwin Núñez y el motor del mediocampo, Federico Valverde.

La clasificación charrúa para este Mundial no fue sencilla. Uruguay terminó cuarto en la eliminatoria sudamericana, con dificultades para marcar en la recta final del proceso. Bielsa llega a Miami con algo que demostrar.

Ambos equipos comparten el Grupo H con España y Cabo Verde, lo que convierte este primer partido en un condicionante directo de cara a la clasificación. Perder aquí complica enormemente el camino hacia los octavos de final.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver Arabia Saudí vs Uruguay en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Arabia Saudí está dirigida por Georgios Donis para este torneo. En este momento no se han confirmado bajas por lesión ni sanciones en el plantel, y tampoco se ha dado a conocer un once inicial probable. Se actualizará la información a medida que se acerque el partido.

Uruguay afronta el encuentro bajo las órdenes de Marcelo Bielsa. Al igual que en el caso saudí, no hay datos disponibles sobre lesionados o suspendidos, y el técnico argentino no ha confirmado su alineación titular. Se añadirán novedades conforme se aproxime el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 1 N. Alaqidi Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

Forma

Arabia Saudí presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 0-3 ante Puerto Rico el 5 de junio, aunque ese rival tiene un nivel considerablemente inferior. Antes de eso, los Halcones Verdes perdieron 2-1 ante Ecuador y 2-1 ante Serbia, y sufrieron una goleada de 0-4 frente a Egipto en marzo. El empate sin goles ante Senegal el 9 de junio completa una racha en la que Arabia Saudí anotó cinco goles y encajó nueve.

Uruguay ofrece una imagen más consistente. La Celeste no ha perdido en cuatro de sus últimos cinco compromisos, con empates ante Argelia (0-0) y ante Inglaterra (1-1) como resultados más recientes. La única derrota en este tramo fue la abultada caída por 5-1 ante Estados Unidos en noviembre de 2025, que destaca como resultado atípico. Un empate sin goles con México y una victoria por 1-2 ante Uzbekistán completan los cinco partidos, con tres goles a favor y seis en contra, aunque la solidez defensiva ha mejorado claramente en los últimos encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estas selecciones data del Mundial de Rusia 2018, donde Uruguay se impuso 1-0 a Arabia Saudí en la fase de grupos. Antes de ese partido, ambas naciones empataron 1-1 en un amistoso disputado en octubre de 2014, con Arabia Saudí como local. El único otro encuentro registrado terminó con victoria saudí por 3-2 en un amistoso de marzo de 2002. En los tres partidos disputados, Uruguay ha ganado uno, Arabia Saudí uno, y el restante terminó en empate.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, Arabia Saudí ocupa actualmente la segunda posición, mientras que Uruguay se sitúa en el cuarto puesto.