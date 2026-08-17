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Segunda Division
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Almería vs Eldense: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Almería vs Eldense
Almería
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Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Almería y Eldense, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 1
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Cómo ver Almería vs Eldense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Almería vs Eldense se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream del partido.

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El Almería recibe al Eldense en el estadio de UD Almería en un partido de la Segunda División que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas al inicio de la temporada.

Bajo las órdenes de García Pimienta, el conjunto almeriense llega a este encuentro tras una pretemporada irregular, con una derrota ante el Real Betis como último test antes de volver a la competición oficial. El equipo buscará reencontrarse con la victoria ante su afición.

El Eldense, dirigido por Claudio Barragán, afronta su estreno en Segunda División con la memoria reciente de una campaña en Primera Federación. Los últimos resultados en amistosos, con caídas ante Valencia y Millwall, reflejan un equipo que todavía está ajustando piezas.

Los indálicos ocupan la novena plaza en la tabla, mientras que el conjunto alicantino figura en la decimotercera posición, lo que da al choque un carácter de duelo entre dos equipos de la zona media que necesitan puntos para alejarse de la parte baja.

El historial reciente entre ambos añade un punto de interés: el Eldense eliminó al Almería en Copa del Rey en diciembre de 2025, aunque los rojiblancos gozan de ventaja en los precedentes ligueros.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Almería contra Eldense alineaciones probables

Almería crest
Almería
ALM
Formación
Eldense crest
Eldense
ELD
Eldense crest
Eldense
ELD

Manager

  • G. Pimienta

García Pimienta no ha facilitado su once probable de cara a este partido, y el cuerpo técnico del Almería no ha reportado bajas por lesión ni sanciones de cara al encuentro. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del partido.

En el bando visitante, Claudio Barragán tampoco ha confirmado su alineación prevista. El Eldense llega sin novedades comunicadas en cuanto a lesionados o suspendidos, aunque la información definitiva se completará antes del pitido inicial.

Forma

ALM

ALM - Formulario

CAS
D1-1
CAS
W3-2
MAL
D0-0
MAL
L1-2
BET
L1-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ELD

ELD - Formulario

SEB
D2-2
AMA
W2-1
MUR
L3-0
MIL
L1-2
VAL
L3-0
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Almería presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Real Betis en un amistoso de pretemporada, mientras que en liga el equipo cayó 2-1 ante el Málaga en el último partido oficial. Los rojiblancos suman cuatro goles a favor y cuatro en contra en sus últimas cinco citas, con la victoria más destacada frente al Castellón por 3-2.

El Eldense llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El equipo alicantino perdió 3-0 ante Valencia en su último amistoso de julio, y antes de eso cayó 1-2 ante Millwall. En Primera Federación, su último triunfo fue un 2-1 ante el Atlético Madrid B, con un total de ocho goles encajados en los últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlmeríaEmpateEldense
1
0
2
Copa del Rey
Eldense badge
Eldense
ELD
2
Almería badge
Almería
ALM
1
F
Segunda Division
Almería badge
Almería
ALM
5
Eldense badge
Eldense
ELD
0
F
Segunda Division
Eldense badge
Eldense
ELD
1
Almería badge
Almería
ALM
0
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron1/3

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de diciembre de 2025 en Copa del Rey, con victoria del Eldense como local por 2-1 ante el Almería. En el historial de los últimos tres partidos disputados, el Almería acumula dos victorias por una del Eldense, con el resultado más abultado siendo el 5-0 que los almerienses infligieron al conjunto alicantino en Segunda División el 4 de mayo de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FC AndorraFC AndorraAND
110051+43
W
2
TenerifeTenerifeTEN
110031+23
W
3
MallorcaMallorcaMLL
110020+23
W
4
BurgosBurgosBUR
110032+13
W
5
Las PalmasLas PalmasLAS
110021+13
W
6
CastellónCastellónCAS
110010+13
W
7
GironaGironaGIR
10101101
D
8
LeganésLeganésLEG
10101101
D
9
CádizCádizCAD
10100001
D
10
Celta FortunaCelta FortunaCEF
10100001
D
11
GranadaGranadaGRA
10100001
D
12
Real OviedoReal OviedoOVI
10100001
D
13
AlmeríaAlmeríaALM
00000000
14
EldenseEldenseELD
00000000
15
SabadellSabadellSAB
00000000
16
GijonGijonSPG
00000000
17
CórdobaCórdobaCOR
100123-10
L
18
AlbaceteAlbaceteALB
100112-10
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
100101-10
L
20
EibarEibarEIB
100113-20
L
21
Real ValladolidReal ValladolidVLL
100102-20
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
100115-40
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la novena posición, mientras que el Eldense figura en el decimotercer puesto.

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