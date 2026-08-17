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Segunda Division - Jornada 1 17 ago 2026 - 15:30 UD Almeria Stadium

Cómo ver Almería vs Eldense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Almería vs Eldense se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Almería recibe al Eldense en el estadio de UD Almería en un partido de la Segunda División que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas al inicio de la temporada.

Bajo las órdenes de García Pimienta, el conjunto almeriense llega a este encuentro tras una pretemporada irregular, con una derrota ante el Real Betis como último test antes de volver a la competición oficial. El equipo buscará reencontrarse con la victoria ante su afición.

El Eldense, dirigido por Claudio Barragán, afronta su estreno en Segunda División con la memoria reciente de una campaña en Primera Federación. Los últimos resultados en amistosos, con caídas ante Valencia y Millwall, reflejan un equipo que todavía está ajustando piezas.

Los indálicos ocupan la novena plaza en la tabla, mientras que el conjunto alicantino figura en la decimotercera posición, lo que da al choque un carácter de duelo entre dos equipos de la zona media que necesitan puntos para alejarse de la parte baja.

El historial reciente entre ambos añade un punto de interés: el Eldense eliminó al Almería en Copa del Rey en diciembre de 2025, aunque los rojiblancos gozan de ventaja en los precedentes ligueros.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

García Pimienta no ha facilitado su once probable de cara a este partido, y el cuerpo técnico del Almería no ha reportado bajas por lesión ni sanciones de cara al encuentro. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del partido.

En el bando visitante, Claudio Barragán tampoco ha confirmado su alineación prevista. El Eldense llega sin novedades comunicadas en cuanto a lesionados o suspendidos, aunque la información definitiva se completará antes del pitido inicial.

Forma

El Almería presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Real Betis en un amistoso de pretemporada, mientras que en liga el equipo cayó 2-1 ante el Málaga en el último partido oficial. Los rojiblancos suman cuatro goles a favor y cuatro en contra en sus últimas cinco citas, con la victoria más destacada frente al Castellón por 3-2.

El Eldense llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El equipo alicantino perdió 3-0 ante Valencia en su último amistoso de julio, y antes de eso cayó 1-2 ante Millwall. En Primera Federación, su último triunfo fue un 2-1 ante el Atlético Madrid B, con un total de ocho goles encajados en los últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de diciembre de 2025 en Copa del Rey, con victoria del Eldense como local por 2-1 ante el Almería. En el historial de los últimos tres partidos disputados, el Almería acumula dos victorias por una del Eldense, con el resultado más abultado siendo el 5-0 que los almerienses infligieron al conjunto alicantino en Segunda División el 4 de mayo de 2025.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la novena posición, mientras que el Eldense figura en el decimotercer puesto.