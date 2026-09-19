El Almería recibe al Celta Fortuna en el Estadio de la UD Almería en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en lo que va de temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 6 20 sept 2026 - 12:30 UD Almeria Stadium

Cómo sintonizar el Almería vs Celta Fortuna

El Almería vs Celta Fortuna se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los canales y opciones de live stream disponibles para seguir el partido.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Garcia Pimienta dirige a un Almería que ha recuperado sensaciones tras encadenar dos victorias consecutivas y que aspira a escalar posiciones en la tabla desde el sexto puesto.

El Celta Fortuna, filial del club gallego entrenado por Fredi Alvarez, llega en un momento más delicado. Los visitantes ocupan la decimocuarta posición y acumulan una derrota abultada en su último encuentro que complica su situación.

El partido promete ser una prueba de carácter para ambos conjuntos. El Almería buscará consolidar su racha positiva ante su afición, mientras que el filial celeste necesita una respuesta para alejarse de la zona baja.

Noticias de los equipos y escuadras

Garcia Pimienta no ha facilitado la alineación probable del Almería de cara a este partido, y el club no ha confirmado bajas por lesión ni sanción. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Fredi Alvarez tampoco ha desvelado su once titular ni hay constancia oficial de jugadores descartados por lesión o suspensión. La información del equipo se completará antes del partido.

Forma

El Almería llega al partido con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. El equipo de Garcia Pimienta viene de golear al Córdoba por 2-0 a domicilio, y antes ya había sumado tres puntos ante el Cádiz en un partido vibrante que terminó 3-2. Las dos derrotas del tramo anterior, ante Sabadell y Tenerife, se saldaron con el mismo marcador de 1-0, lo que refleja una fragilidad defensiva puntual que el equipo parece haber corregido. En total, el Almería ha marcado seis goles y encajado cinco en este periodo.

El Celta Fortuna presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue severa: 4-0 ante el Eibar, un resultado que contrasta con la victoria por 2-0 frente al AD Ceuta FC semanas antes. El filial gallego ha marcado siete goles en este tramo, aunque también ha encajado ocho, lo que apunta a un equipo con capacidad ofensiva pero con problemas para mantener la portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre el Almería y el Celta Fortuna disponibles en este momento.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la sexta posición, mientras que el Celta Fortuna se encuentra en el decimocuarto lugar. El partido enfrenta a un equipo que mira hacia los puestos de ascenso con otro que necesita puntos para alejarse de la parte baja de la clasificación.