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Segunda Division
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Cómo ver Almería vs Celta Fortuna: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Almería vs Celta Fortuna
Almería
Celta Fortuna
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Almería y Celta Fortuna. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Almería recibe al Celta Fortuna en el Estadio de la UD Almería en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en lo que va de temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 6
UD Almeria Stadium

Cómo sintonizar el Almería vs Celta Fortuna

El Almería vs Celta Fortuna se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los canales y opciones de live stream disponibles para seguir el partido.

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Acerca del encuentro

Garcia Pimienta dirige a un Almería que ha recuperado sensaciones tras encadenar dos victorias consecutivas y que aspira a escalar posiciones en la tabla desde el sexto puesto.

El Celta Fortuna, filial del club gallego entrenado por Fredi Alvarez, llega en un momento más delicado. Los visitantes ocupan la decimocuarta posición y acumulan una derrota abultada en su último encuentro que complica su situación.

El partido promete ser una prueba de carácter para ambos conjuntos. El Almería buscará consolidar su racha positiva ante su afición, mientras que el filial celeste necesita una respuesta para alejarse de la zona baja.

Noticias de los equipos y escuadras

Almería contra Celta Fortuna alineaciones probables

Manager

  • G. Pimienta

Garcia Pimienta no ha facilitado la alineación probable del Almería de cara a este partido, y el club no ha confirmado bajas por lesión ni sanción. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Fredi Alvarez tampoco ha desvelado su once titular ni hay constancia oficial de jugadores descartados por lesión o suspensión. La información del equipo se completará antes del partido.

Forma

ALM

ALM - Formulario

ELD
W3-0
TEN
L1-0
SAB
L1-0
CAD
W3-2
COR
W0-2
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
CEF

CEF - Formulario

CAD
D0-0
AND
W4-2
CAS
L1-2
CAC
W0-2
EIB
L0-4
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Almería llega al partido con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. El equipo de Garcia Pimienta viene de golear al Córdoba por 2-0 a domicilio, y antes ya había sumado tres puntos ante el Cádiz en un partido vibrante que terminó 3-2. Las dos derrotas del tramo anterior, ante Sabadell y Tenerife, se saldaron con el mismo marcador de 1-0, lo que refleja una fragilidad defensiva puntual que el equipo parece haber corregido. En total, el Almería ha marcado seis goles y encajado cinco en este periodo.

El Celta Fortuna presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue severa: 4-0 ante el Eibar, un resultado que contrasta con la victoria por 2-0 frente al AD Ceuta FC semanas antes. El filial gallego ha marcado siete goles en este tramo, aunque también ha encajado ocho, lo que apunta a un equipo con capacidad ofensiva pero con problemas para mantener la portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre el Almería y el Celta Fortuna disponibles en este momento.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
EibarEibarEIB
6501124+815
W
W
W
W
W
3
MallorcaMallorcaMLL
641182+613
W
W
D
W
L
4
GironaGironaGIR
6312117+410
W
L
W
W
L
5
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
6
GijonGijonSPG
631254+110
W
L
L
W
W
7
TenerifeTenerifeTEN
631278-110
L
W
D
L
W
8
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
522141+38
W
D
W
L
D
10
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
11
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
622287+18
L
W
D
D
W
12
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
13
SabadellSabadellSAB
52214408
L
W
W
D
D
14
LeganésLeganésLEG
52213308
L
D
W
W
D
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
521278-17
L
W
L
W
D
16
CórdobaCórdobaCOR
6204913-46
W
L
L
L
W
17
EldenseEldenseELD
612348-45
L
W
D
L
D
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
511327-54
L
W
D
L
L
19
CádizCádizCAD
603358-33
L
L
L
D
D
20
FC AndorraFC AndorraAND
6105913-43
L
L
L
L
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
6015410-61
L
D
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la sexta posición, mientras que el Celta Fortuna se encuentra en el decimocuarto lugar. El partido enfrenta a un equipo que mira hacia los puestos de ascenso con otro que necesita puntos para alejarse de la parte baja de la clasificación.

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