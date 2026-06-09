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Segunda Division - Segunda División playoff UD Almeria Stadium

Cómo ver Almería vs Castellón en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Almería vs Castellón se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes las opciones de canal de televisión y streaming en vivo disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Almería recibe al Castellón en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en un partido de Segunda División con implicaciones directas en la parte alta de la tabla. Ambos equipos llegan a este encuentro con aspiraciones reales de pelear por el ascenso o por un puesto en el playoff de promoción.

El conjunto almeriense, dirigido por Rubi, ocupa la tercera posición en la clasificación de LaLiga2. Su último resultado fue una victoria por 1-0 ante el Real Valladolid, un triunfo que mantiene la presión sobre los equipos que tienen por delante.

El Castellón, por su parte, llega como sexto clasificado bajo las órdenes de Pablo Hernández. Los castellonenses encadenaron dos victorias consecutivas antes del empate más reciente, lo que les sitúa en la pelea por los puestos de playoff.

El partido más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno el 6 de junio de 2026, resultado que dejó la eliminatoria abierta de cara a este segundo enfrentamiento. Los precedentes recientes entre estos dos clubes han sido intensos y con goles.

Con la clasificación tan apretada y los puestos de ascenso directo y playoff en juego, este partido tiene un peso específico considerable para los dos conjuntos. A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Rubi dirige al Almería sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. No hay información oficial sobre el once probable del conjunto local, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Pablo Hernández tampoco cuenta con novedades confirmadas en cuanto a lesiones o suspensiones. El Castellón no ha facilitado su alineación prevista, y cualquier novedad se añadirá antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Almería llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su resultado más reciente fue el empate a uno frente al Castellón el 6 de junio, y antes de eso se impusieron al Real Valladolid por 1-0. Las dos derrotas llegaron ante el Sporting de Gijón (3-1) y Las Palmas (2-1). El conjunto almeriense marcó un total de seis goles y encajó seis en ese tramo.

El Castellón presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco jornadas. Tras el empate más reciente ante el Almería, los castellonenses venían de ganar al Eibar por 2-1 y al SD Huesca por 0-1. Los dos empates fueron ante el Cádiz y el AD Ceuta FC, ambos con el marcador 1-1. En total, el equipo de Pablo Hernández anotó seis goles y recibió cinco en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de junio de 2026 en Segunda División y terminó con empate a uno, con el Castellón como local. Antes de ese resultado, el Castellón se impuso al Almería por 2-0 el 2 de abril de 2026 en el Estadio Skyfi Castalia. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Castellón acumula tres victorias por dos del Almería, con encuentros que han incluido resultados tan llamativos como el 2-5 a favor del Castellón en el campo del Almería en septiembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Almería ocupa la tercera posición, mientras que el Castellón se sitúa en el sexto puesto.