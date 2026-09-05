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Segunda Division
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Cómo ver Almería vs Cádiz: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Almería vs Cádiz
Almería
Cádiz
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Almería y Cádiz. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El UD Almería Stadium acoge este fin de semana un duelo directo en Segunda División entre Almería y Cádiz, dos equipos que arrancan la temporada buscando estabilidad en la categoría. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 4
UD Almeria Stadium

Cómo ver Almería vs Cádiz

El partido entre Almería y Cádiz se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

García Pimienta dirige a un Almería que no atraviesa su mejor momento. Los indálicos han encadenado tres derrotas en sus últimas tres jornadas de liga y necesitan una victoria ante su afición para recuperar sensaciones.

El Cádiz de Albert Celades llega en un estado diferente, aunque no precisamente brillante. Los gaditanos acumulan tres empates consecutivos en Segunda División sin haber ganado todavía en lo que va de temporada.

El encuentro enfrenta a dos conjuntos que se conocen bien. En la última visita del Cádiz a Almería, los locales se impusieron con claridad, y el historial reciente entre ambos apunta a partidos disputados con escaso margen.

La clasificación sitúa a los dos equipos en la zona baja de la tabla, lo que convierte este partido en un choque con implicaciones directas en los puestos de descenso desde las primeras jornadas.

Noticias del equipo y escuadras

Almería contra Cádiz alineaciones probables

Almería crest
Almería
ALM
Formación
Cádiz crest
Cádiz
CAD
Cádiz crest
Cádiz
CAD

Manager

  • G. Pimienta

El técnico del Almería, García Pimienta, no ha facilitado información oficial sobre lesionados ni sancionados de cara a este encuentro, y el once probable tampoco ha sido confirmado. Se esperan novedades más cerca de la fecha del partido.

En el bando visitante, Albert Celades tampoco ha desvelado bajas ni alineación prevista para el Cádiz. La información sobre el estado de la plantilla gaditana se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

ALM

ALM - Formulario

MAL
L1-2
BET
L1-0
ELD
W3-0
TEN
L1-0
SAB
L1-0
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
CAD

CAD - Formulario

LEG
W3-0
SAN
L4-1
CEF
D0-0
ELD
D2-2
VLL
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Almería llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su única victoria en ese tramo llegó ante el Eldense por 3-0, mientras que las dos jornadas más recientes de liga acabaron en derrota por 1-0, primero ante el Tenerife y después ante el Sabadell. Los locales han marcado cinco goles y encajado cuatro en ese período.

El Cádiz presenta tres empates, una victoria y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Real Valladolid, y antes de eso los gaditanos no pasaron del 2-2 frente al Eldense ni del 0-0 ante el Celta Fortuna. Su única derrota llegó por 4-1 ante el Racing de Santander, aunque también suman un triunfo por 3-0 contra el Leganés.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlmeríaEmpateCádiz
3
1
1
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
Almería badge
Almería
ALM
2
F
Segunda Division
Almería badge
Almería
ALM
3
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
F
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
2
Almería badge
Almería
ALM
1
F
Segunda Division
Almería badge
Almería
ALM
1
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
Primera División
Almería badge
Almería
ALM
6
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
13Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en Segunda División, con victoria del Almería en el campo del Cádiz por 1-2. En los cinco últimos precedentes, el Almería acumula tres victorias por una del Cádiz y un empate, con un balance de goles ampliamente favorable a los almerienses, que en mayo de 2024 llegaron a golear a los gaditanos por 6-1 en Primera División.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
2
GironaGironaGIR
421195+47
W
W
L
D
3
GranadaGranadaGRA
321051+47
W
W
D
4
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421164+27
W
L
W
D
5
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
6
CastellónCastellónCAS
321031+27
W
D
W
7
Las PalmasLas PalmasLAS
42116607
D
L
W
W
8
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
9
MallorcaMallorcaMLL
320152+36
W
L
W
10
EibarEibarEIB
32013306
W
W
L
11
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
12
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
41215505
D
D
W
L
13
BurgosBurgosBUR
31115504
D
L
W
14
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
16
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
17
FC AndorraFC AndorraAND
41037703
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
30303303
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
310257-23
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
301226-41
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
4004111-100
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la decimosexta posición, mientras que el Cádiz se sitúa un puesto por debajo, en el decimoséptimo lugar.

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