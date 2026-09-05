El UD Almería Stadium acoge este fin de semana un duelo directo en Segunda División entre Almería y Cádiz, dos equipos que arrancan la temporada buscando estabilidad en la categoría. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 4 6 sept 2026 - 15:00 UD Almeria Stadium

Cómo ver Almería vs Cádiz

El partido entre Almería y Cádiz se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

García Pimienta dirige a un Almería que no atraviesa su mejor momento. Los indálicos han encadenado tres derrotas en sus últimas tres jornadas de liga y necesitan una victoria ante su afición para recuperar sensaciones.

El Cádiz de Albert Celades llega en un estado diferente, aunque no precisamente brillante. Los gaditanos acumulan tres empates consecutivos en Segunda División sin haber ganado todavía en lo que va de temporada.

El encuentro enfrenta a dos conjuntos que se conocen bien. En la última visita del Cádiz a Almería, los locales se impusieron con claridad, y el historial reciente entre ambos apunta a partidos disputados con escaso margen.

La clasificación sitúa a los dos equipos en la zona baja de la tabla, lo que convierte este partido en un choque con implicaciones directas en los puestos de descenso desde las primeras jornadas.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Almería, García Pimienta, no ha facilitado información oficial sobre lesionados ni sancionados de cara a este encuentro, y el once probable tampoco ha sido confirmado. Se esperan novedades más cerca de la fecha del partido.

En el bando visitante, Albert Celades tampoco ha desvelado bajas ni alineación prevista para el Cádiz. La información sobre el estado de la plantilla gaditana se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Almería llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su única victoria en ese tramo llegó ante el Eldense por 3-0, mientras que las dos jornadas más recientes de liga acabaron en derrota por 1-0, primero ante el Tenerife y después ante el Sabadell. Los locales han marcado cinco goles y encajado cuatro en ese período.

El Cádiz presenta tres empates, una victoria y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Real Valladolid, y antes de eso los gaditanos no pasaron del 2-2 frente al Eldense ni del 0-0 ante el Celta Fortuna. Su única derrota llegó por 4-1 ante el Racing de Santander, aunque también suman un triunfo por 3-0 contra el Leganés.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en Segunda División, con victoria del Almería en el campo del Cádiz por 1-2. En los cinco últimos precedentes, el Almería acumula tres victorias por una del Cádiz y un empate, con un balance de goles ampliamente favorable a los almerienses, que en mayo de 2024 llegaron a golear a los gaditanos por 6-1 en Primera División.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la decimosexta posición, mientras que el Cádiz se sitúa un puesto por debajo, en el decimoséptimo lugar.