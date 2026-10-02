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Segunda Division
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Cómo ver Almería vs Burgos: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Almería vs Burgos
Almería
Burgos
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Almería y Burgos. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Almería recibe al Burgos en el estadio UD Almería en un choque de Segunda División entre dos equipos que llegan al encuentro separados por un solo punto en la tabla clasificatoria. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 8
UD Almeria Stadium

Cómo sintonizar el Almería vs Burgos

El Almería vs Burgos se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División.

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Acerca del enceuntro

El conjunto almeriense atraviesa un momento de gran solidez. Cuatro victorias consecutivas en la liga respaldan la labor de García Pimienta al frente del equipo, que ha convertido su estadio en un fortín difícil de visitar.

El Burgos, por su parte, llega con la confianza de haber ganado su último partido y con un rendimiento fuera de casa que le ha permitido escalar posiciones en la clasificación. Sergio Francisco ha dado estabilidad a un equipo que compite con seriedad en cada jornada.

El duelo entre cuarto y tercero clasificado le da a este partido un peso específico evidente en el tramo inicial de la temporada. Cualquier resultado puede tener consecuencias directas en la parte alta de la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Almería contra Burgos alineaciones probables

Manager

  • G. Pimienta

En cuanto al Almería, García Pimienta dirige al equipo sin que los datos disponibles reflejen bajas por lesión o sanción confirmadas de cara a este partido. Se esperan novedades sobre la alineación probable más cerca de la hora del encuentro.

El Burgos de Sergio Francisco tampoco presenta información oficial sobre lesionados o sancionados en este momento. La convocatoria definitiva se completará en las horas previas al partido.

Forma

ALM

ALM - Formulario

SAB
L1-0
CAD
W3-2
COR
W0-2
CEF
W2-0
MLL
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BUR

BUR - Formulario

RSD
D2-2
OVI
D0-0
CAC
W3-1
LAS
W1-2
ELD
W1-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Almería llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga, lo que representa una racha notable en el tramo inicial de la temporada. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Mallorca, y antes de eso había goleado al Celta Fortuna por 2-0. En total, el equipo ha marcado ocho goles y encajado cuatro en ese periodo, con un perfil ofensivo y competitivo.

El Burgos acumula tres victorias y dos empates en sus cinco últimos partidos, sin conocer la derrota en ese tramo. La más reciente fue un triunfo ante el Eldense, y el equipo ha mostrado capacidad para ganar fuera de casa, como demostró ante Las Palmas. Con cinco goles a favor y solo tres en contra, llega al partido con solidez defensiva y sin haber perdido en el mes de septiembre.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlmeríaEmpateBurgos
2
1
2
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
0
Almería badge
Almería
ALM
0
F
Segunda Division
Almería badge
Almería
ALM
1
Burgos badge
Burgos
BUR
2
F
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
3
Almería badge
Almería
ALM
1
F
Segunda Division
Almería badge
Almería
ALM
2
Burgos badge
Burgos
BUR
0
F
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
0
Almería badge
Almería
ALM
2
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos muestran una serie muy igualada, con victorias repartidas y resultados ajustados. El encuentro más reciente acabó en empate sin goles, mientras que en la visita anterior del Burgos al estadio almeriense fue el conjunto visitante quien se llevó los tres puntos. En total, los precedentes recientes no permiten señalar a un favorito claro basándose únicamente en el historial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
7610142+1219
W
W
W
W
W
2
EibarEibarEIB
7601156+918
W
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
7502114+715
W
W
W
W
L
4
BurgosBurgosBUR
7421117+414
W
W
W
D
D
5
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
6
MallorcaMallorcaMLL
741283+513
L
W
W
D
W
7
SabadellSabadellSAB
733186+212
D
W
L
W
W
8
Real OviedoReal OviedoOVI
732274+311
W
L
W
D
W
9
TenerifeTenerifeTEN
732289-111
D
L
W
D
L
10
LeganésLeganésLEG
732267-111
L
W
L
D
W
11
Las PalmasLas PalmasLAS
73131011-110
L
L
W
D
L
12
GijonGijonSPG
731356-110
L
W
L
L
W
13
GranadaGranadaGRA
72231011-18
L
L
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
7223910-18
L
L
W
D
D
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
7223811-38
D
L
L
W
L
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
722369-38
W
D
L
W
D
17
FC AndorraFC AndorraAND
72051215-36
W
L
L
L
L
18
CórdobaCórdobaCOR
72051016-66
L
W
L
L
L
19
EldenseEldenseELD
712449-55
L
L
W
D
L
20
CádizCádizCAD
7043710-34
D
L
L
L
D
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
7115617-114
W
D
L
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la Segunda División, el Almería ocupa la tercera posición y el Burgos la cuarta, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo entre dos de los equipos más en forma de la categoría.

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