Cómo ver Albacete vs Eibar: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Estadio Carlos Belmonte acoge un partido de Segunda División con lecturas muy distintas para los dos equipos implicados. El Albacete recibe al Eibar en un duelo que refleja la distancia actual entre ambos conjuntos en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 8 3 oct 2026 - 08:00 Estadio Carlos Belmonte

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Acerca del encuentro

Los locales atraviesan un momento delicado. El equipo dirigido por Alberto Gonzalez llega a este partido después de cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros, una racha que ha situado al club en la zona más comprometida de la clasificación.

El Eibar, por el contrario, llega con una dinámica completamente opuesta. Los armeros, bajo las órdenes de Jokin Aranbarri, acumulan cinco victorias consecutivas en la liga y se presentan en Albacete como uno de los equipos más en forma de la categoría.

La diferencia de rendimiento entre ambos equipos convierte este encuentro en una prueba exigente para un Albacete que necesita puntos con urgencia. El conjunto manchego buscará romper una mala racha ante un rival que no ha cedido ni un punto en sus últimas cinco jornadas.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Albacete, Alberto Gonzalez, no ha facilitado una alineación probable de cara a este partido, y el club no ha confirmado bajas por lesión ni por sanción en el momento de publicación de este artículo. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Jokin Aranbarri tampoco ha desvelado su once titular previsto. El Eibar no registra lesionados ni suspendidos confirmados por el momento, aunque los datos se completarán antes del pitido inicial.

Forma

El Albacete llega en un estado de forma preocupante: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Girona, y en ese tramo también cayó por 1-2 ante el Córdoba. El único punto conseguido en este período fue el empate a uno frente al Granada. En total, el equipo ha marcado cuatro goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

El Eibar presenta el panorama contrario: cinco victorias en sus últimos cinco partidos de Segunda División, sin conocer la derrota en ese tramo. El triunfo más reciente fue un 3-2 ante Las Palmas, y antes de eso goleó al Celta Fortuna por 0-4. Los armeros han anotado diez goles y solo han concedido tres en ese período, lo que refleja tanto su solidez defensiva como su eficacia ofensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en abril de 2026, en el propio Estadio Carlos Belmonte, con victoria del Eibar por 0-3. En los cinco últimos duelos directos, el Eibar acumula tres victorias por una del Albacete, con un empate en el encuentro de enero de 2025 que terminó 1-1. El conjunto armero ha marcado nueve goles en esos cinco partidos, mientras que el Albacete ha anotado cuatro.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Eibar ocupa la segunda posición, mientras que el Albacete se encuentra en el puesto 22. El contraste de clasificaciones sitúa a los visitantes entre los aspirantes al ascenso directo y a los locales en plena zona de descenso.