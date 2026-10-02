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Segunda Division
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Cómo ver Albacete vs Eibar: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Albacete vs Eibar
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Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Albacete y Eibar. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Carlos Belmonte acoge un partido de Segunda División con lecturas muy distintas para los dos equipos implicados. El Albacete recibe al Eibar en un duelo que refleja la distancia actual entre ambos conjuntos en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 8
Estadio Carlos Belmonte

Cómo sintonizar el Albacete vs Eibar

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Acerca del encuentro

Los locales atraviesan un momento delicado. El equipo dirigido por Alberto Gonzalez llega a este partido después de cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros, una racha que ha situado al club en la zona más comprometida de la clasificación.

El Eibar, por el contrario, llega con una dinámica completamente opuesta. Los armeros, bajo las órdenes de Jokin Aranbarri, acumulan cinco victorias consecutivas en la liga y se presentan en Albacete como uno de los equipos más en forma de la categoría.

La diferencia de rendimiento entre ambos equipos convierte este encuentro en una prueba exigente para un Albacete que necesita puntos con urgencia. El conjunto manchego buscará romper una mala racha ante un rival que no ha cedido ni un punto en sus últimas cinco jornadas.

Noticias de los equipos y escuadras

Albacete contra Eibar alineaciones probables

Manager

  • A. Gonzalez

El técnico del Albacete, Alberto Gonzalez, no ha facilitado una alineación probable de cara a este partido, y el club no ha confirmado bajas por lesión ni por sanción en el momento de publicación de este artículo. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Jokin Aranbarri tampoco ha desvelado su once titular previsto. El Eibar no registra lesionados ni suspendidos confirmados por el momento, aunque los datos se completarán antes del pitido inicial.

Forma

ALB

ALB - Formulario

OVI
L0-1
CAS
L2-0
GRA
D1-1
COR
L1-2
GIR
L2-0
Gol marcado (encajado)
2/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EIB

EIB - Formulario

AND
W0-1
GRA
W3-0
CEF
W0-4
ELD
W1-2
LAS
W3-2
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Albacete llega en un estado de forma preocupante: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Girona, y en ese tramo también cayó por 1-2 ante el Córdoba. El único punto conseguido en este período fue el empate a uno frente al Granada. En total, el equipo ha marcado cuatro goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

El Eibar presenta el panorama contrario: cinco victorias en sus últimos cinco partidos de Segunda División, sin conocer la derrota en ese tramo. El triunfo más reciente fue un 3-2 ante Las Palmas, y antes de eso goleó al Celta Fortuna por 0-4. Los armeros han anotado diez goles y solo han concedido tres en ese período, lo que refleja tanto su solidez defensiva como su eficacia ofensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlbaceteEmpateEibar
1
1
3
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
0
Eibar badge
Eibar
EIB
3
F
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
3
Albacete badge
Albacete
ALB
2
F
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
1
Albacete badge
Albacete
ALB
1
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
0
Eibar badge
Eibar
EIB
1
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
2
Eibar badge
Eibar
EIB
1
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en abril de 2026, en el propio Estadio Carlos Belmonte, con victoria del Eibar por 0-3. En los cinco últimos duelos directos, el Eibar acumula tres victorias por una del Albacete, con un empate en el encuentro de enero de 2025 que terminó 1-1. El conjunto armero ha marcado nueve goles en esos cinco partidos, mientras que el Albacete ha anotado cuatro.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
7610142+1219
W
W
W
W
W
2
EibarEibarEIB
7601156+918
W
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
7502114+715
W
W
W
W
L
4
BurgosBurgosBUR
7421117+414
W
W
W
D
D
5
Real OviedoReal OviedoOVI
842284+414
W
W
L
W
D
6
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
7
MallorcaMallorcaMLL
741283+513
L
W
W
D
W
8
SabadellSabadellSAB
733186+212
D
W
L
W
W
9
TenerifeTenerifeTEN
732289-111
D
L
W
D
L
10
LeganésLeganésLEG
732267-111
L
W
L
D
W
11
Las PalmasLas PalmasLAS
73131011-110
L
L
W
D
L
12
GijonGijonSPG
731356-110
L
W
L
L
W
13
GranadaGranadaGRA
72231011-18
L
L
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
7223910-18
L
L
W
D
D
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
7223811-38
D
L
L
W
L
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
722369-38
W
D
L
W
D
17
FC AndorraFC AndorraAND
72051215-36
W
L
L
L
L
18
CórdobaCórdobaCOR
72051016-66
L
W
L
L
L
19
EldenseEldenseELD
8125410-65
L
L
L
W
D
20
CádizCádizCAD
7043710-34
D
L
L
L
D
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
7115617-114
W
D
L
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Eibar ocupa la segunda posición, mientras que el Albacete se encuentra en el puesto 22. El contraste de clasificaciones sitúa a los visitantes entre los aspirantes al ascenso directo y a los locales en plena zona de descenso.

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