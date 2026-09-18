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Segunda Division - Jornada 6 18 sept 2026 - 14:30 Estadio Carlos Belmonte

Cómo ver Albacete vs Córdoba en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Albacete vs Córdoba se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, los operadores con derechos de emisión del partido. A continuación tienes los accesos para seguir el encuentro en streaming o por televisión.

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Albacete y Córdoba se enfrentan en el Estadio Carlos Belmonte en un duelo de Segunda División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los dos equipos ocupan la zona baja de la tabla y necesitan puntos con urgencia para alejarse del descenso.

Albacete, dirigido por Alberto González, llega a este partido en un estado de forma preocupante. Los manchegos no han ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros en liga, acumulando cuatro derrotas y un empate que no hace más que acentuar la presión sobre el banquillo.

El conjunto visitante, el Córdoba de Iván Ania, tampoco atraviesa su mejor momento. Los andaluces han sumado una sola victoria en sus últimas cinco jornadas y llegan tras caer ante el Almería en su último compromiso liguero.

Con ambos equipos en puestos de descenso, el choque tiene un marcado carácter de final. Tres puntos podrían suponer un respiro importante para el ganador, mientras que la derrota complicaría aún más una situación ya de por sí difícil.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Albacete, el técnico Alberto González no ha facilitado una alineación probable de cara a este encuentro, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en los datos disponibles. Se espera que la información se complete conforme se acerque el día del partido.

Por parte del Córdoba, Iván Ania tampoco ha desvelado su once titular previsto, y no constan lesionados ni sancionados en los datos facilitados. Cualquier novedad en ambos planteles se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

Albacete llega al partido con un registro de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue un empate a uno ante el Granada, aunque antes de ese punto encadenó cuatro derrotas consecutivas, incluida una caída por 2-0 ante el Castellón. En total, los manchegos han marcado cinco goles y encajado siete en ese tramo, una diferencia que refleja sus problemas tanto en ataque como en defensa.

Córdoba presenta un balance similar: una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimas cinco jornadas. Los andaluces cayeron 0-2 ante el Almería en su último partido y también perdieron 3-2 contra el Sabadell. Su única alegría llegó frente al Girona, con un triunfo por 2-1. El equipo ha anotado ocho goles pero ha recibido nueve, lo que muestra una línea defensiva que sigue sin encontrar estabilidad.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de mayo de 2026 en Segunda División, con Córdoba como local y Albacete llevándose la victoria por 1-2. En los cuatro últimos duelos de liga, Albacete acumula dos victorias frente a una del Córdoba, con un empate adicional. Entre los cinco encuentros del historial disponible, que incluye también un partido de Copa del Rey en diciembre de 2020, los resultados han sido muy igualados con varios marcadores ajustados.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, Albacete ocupa la posición 21 y Córdoba la 20, lo que sitúa a ambos conjuntos en la zona de descenso al inicio de esta jornada.