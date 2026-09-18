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Segunda Division
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Cómo ver Albacete vs Córdoba: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Albacete vs Córdoba
Albacete
Córdoba
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Albacete y Córdoba, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 6
Estadio Carlos Belmonte
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Cómo ver Albacete vs Córdoba en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Albacete vs Córdoba se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, los operadores con derechos de emisión del partido. A continuación tienes los accesos para seguir el encuentro en streaming o por televisión.

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Albacete y Córdoba se enfrentan en el Estadio Carlos Belmonte en un duelo de Segunda División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los dos equipos ocupan la zona baja de la tabla y necesitan puntos con urgencia para alejarse del descenso.

Albacete, dirigido por Alberto González, llega a este partido en un estado de forma preocupante. Los manchegos no han ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros en liga, acumulando cuatro derrotas y un empate que no hace más que acentuar la presión sobre el banquillo.

El conjunto visitante, el Córdoba de Iván Ania, tampoco atraviesa su mejor momento. Los andaluces han sumado una sola victoria en sus últimas cinco jornadas y llegan tras caer ante el Almería en su último compromiso liguero.

Con ambos equipos en puestos de descenso, el choque tiene un marcado carácter de final. Tres puntos podrían suponer un respiro importante para el ganador, mientras que la derrota complicaría aún más una situación ya de por sí difícil.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Albacete contra Córdoba alineaciones probables

Manager

  • A. Gonzalez

En cuanto al Albacete, el técnico Alberto González no ha facilitado una alineación probable de cara a este encuentro, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en los datos disponibles. Se espera que la información se complete conforme se acerque el día del partido.

Por parte del Córdoba, Iván Ania tampoco ha desvelado su once titular previsto, y no constan lesionados ni sancionados en los datos facilitados. Cualquier novedad en ambos planteles se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

ALB

ALB - Formulario

LAS
L2-1
RSD
L1-2
OVI
L0-1
CAS
L2-0
GRA
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
COR

COR - Formulario

BUR
L3-2
GIR
W2-1
GRA
L1-3
SAB
L3-2
ALM
L0-2
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Albacete llega al partido con un registro de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue un empate a uno ante el Granada, aunque antes de ese punto encadenó cuatro derrotas consecutivas, incluida una caída por 2-0 ante el Castellón. En total, los manchegos han marcado cinco goles y encajado siete en ese tramo, una diferencia que refleja sus problemas tanto en ataque como en defensa.

Córdoba presenta un balance similar: una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimas cinco jornadas. Los andaluces cayeron 0-2 ante el Almería en su último partido y también perdieron 3-2 contra el Sabadell. Su única alegría llegó frente al Girona, con un triunfo por 2-1. El equipo ha anotado ocho goles pero ha recibido nueve, lo que muestra una línea defensiva que sigue sin encontrar estabilidad.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AlbaceteEmpateCórdoba
1
2
2
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
Albacete badge
Albacete
ALB
2
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
1
Córdoba badge
Córdoba
COR
3
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
Albacete badge
Albacete
ALB
1
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
1
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
F
Copa del Rey
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
Albacete badge
Albacete
ALB
0
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de mayo de 2026 en Segunda División, con Córdoba como local y Albacete llevándose la victoria por 1-2. En los cuatro últimos duelos de liga, Albacete acumula dos victorias frente a una del Córdoba, con un empate adicional. Entre los cinco encuentros del historial disponible, que incluye también un partido de Copa del Rey en diciembre de 2020, los resultados han sido muy igualados con varios marcadores ajustados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
541072+513
W
W
W
D
W
2
EibarEibarEIB
5401103+712
W
W
W
W
L
3
MallorcaMallorcaMLL
531172+510
W
D
W
L
W
4
TenerifeTenerifeTEN
531173+410
W
D
L
W
W
5
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
6
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
7
Real OviedoReal OviedoOVI
522141+38
W
D
W
L
D
8
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
9
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
522186+28
W
D
D
W
L
10
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
11
SabadellSabadellSAB
52214408
L
W
W
D
D
12
LeganésLeganésLEG
52213308
L
D
W
W
D
13
GironaGironaGIR
5212107+37
L
W
W
L
D
14
Celta FortunaCelta FortunaCEF
521278-17
L
W
L
W
D
15
GijonGijonSPG
521223-17
L
L
W
W
D
16
EldenseEldenseELD
512236-35
W
D
L
D
L
17
Real ValladolidReal ValladolidVLL
511327-54
L
W
D
L
L
18
FC AndorraFC AndorraAND
5104810-23
L
L
L
L
W
19
CádizCádizCAD
503257-23
L
L
D
D
D
20
CórdobaCórdobaCOR
5104712-53
L
L
L
W
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
501438-51
D
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de Segunda División, Albacete ocupa la posición 21 y Córdoba la 20, lo que sitúa a ambos conjuntos en la zona de descenso al inicio de esta jornada.

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