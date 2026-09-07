El AEK Atenas recibe al LASK en el Allwyn Arena de Atenas en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ambos equipos llegan a este choque con la máxima confianza tras superar sus respectivas rondas de clasificación. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Cómo sintonizar el AEK Atenas vs LASK

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Acerca del encuentro

El conjunto griego, dirigido por Marko Nikolic, atraviesa un momento de forma notable. Su victoria más reciente en la liga doméstica, un contundente 5-0 ante el Aris Salónica, refleja la solidez de un equipo que también se clasificó para esta fase con un 4-0 ante el Levski Sofía.

El LASK llega a Atenas respaldado por uno de los resultados más llamativos de la fase previa: un 5-1 ante el Celtic que le valió el billete a la fase de grupos. Dietmar Kühbauer ha construido un bloque compacto y eficaz que no da señales de debilidad fuera de casa.

Las bajas en el bando austriaco son un factor a tener en cuenta. Ramiz Harakate y Sasa Kalajdzic están en la enfermería, lo que condiciona las opciones ofensivas del técnico visitante.

Ambos equipos comparten la primera posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este partido en un primer examen serio para medir el nivel real de cada uno en la competición continental.

Noticias del equipo y escuadras

Marko Nikolic tiene disponible un once proyectado que incluye a Thomas Strakosha bajo palos, con una línea defensiva formada por Filipe Relvas, Lazaros Rota, Harold Moukoudi y Stavros Pilios. En el centro del campo apuntan Razvan Marin, Lovro Majer y Mijat Gacinovic, mientras que Milan Vitalis, Luka Jovic y Barnabas Varga formarían el tridente ofensivo. El técnico serbio no tiene bajas ni sanciones que gestionar de cara a este partido.

Dietmar Kühbauer no podrá contar con Ramiz Harakate ni con Sasa Kalajdzic, ambos en la lista de lesionados. El once probable del LASK apunta a Lukas Jungwirth en portería, con Xavier Mbuyamba, Joao Tornich, Andrés Andrade y Kasper Joergensen en defensa, George Bello, Robert Ljubicic y Melayro Bogarde en el centro del campo, y Sascha Horvath, Christoph Lang y Moses Usor en ataque.

Forma

El AEK Atenas llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, un registro que incluye 16 goles a favor y tan solo uno en contra. Su resultado más reciente fue un aplastante 5-0 ante el Aris Salónica en la Super League, y también firmó un 4-0 ante el Iraklis en la misma competición. El único punto que se le escapó fue el empate a uno ante el Kifisia FC.

El LASK presenta igualmente cinco partidos sin derrota en sus últimas actuaciones, aunque con un tropiezo previo: perdió 3-0 ante el Celtic en la ida de la clasificación, antes de remontar con un contundente 5-1 en la vuelta. En la Bundesliga austriaca ha ganado sus dos últimos compromisos, el más reciente un 1-3 ante el WAC/St. Andrä, y suma 15 goles a favor en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el AEK Atenas y el LASK, por lo que este partido de la Liga de Campeones podría ser el primero entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

Tanto el AEK Atenas como el LASK ocupan la primera posición en la tabla de la Liga de Campeones, según los datos oficiales de la competición.