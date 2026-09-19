AD Ceuta FC recibe a Real Valladolid en el Estadio Alfonso Murube en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 6 20 sept 2026 - 10:15 Estadio Alfonso Murube

Cómo sintonizar el AD Ceuta FC vs Real Valladolid

El partido entre AD Ceuta FC y Real Valladolid podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División. A continuación se indican las opciones disponibles para ver el encuentro en directo.

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Acerca del encuentro

Ceuta llega a este encuentro en una situación delicada. El equipo de José Juan Romero ocupa el último puesto de la clasificación y no ha sumado un solo punto en lo que va de temporada, acumulando cinco derrotas consecutivas que dibujan un panorama preocupante para la afición local.

Real Valladolid, dirigido por Fran Escribá, tampoco pasa por su mejor momento. Los pucelanos ocupan la decimoctava posición y llegan tras caer por 3-0 ante Real Oviedo en su último compromiso liguero, lo que mantiene la presión sobre el cuerpo técnico visitante.

El historial reciente entre ambos conjuntos no deja lugar a dudas sobre quién ha dominado la relación. El Valladolid ha ganado los dos últimos enfrentamientos directos sin conceder un solo gol, lo que añade un contexto claro a las aspiraciones de Ceuta en casa.

Aun así, los partidos se juegan en el campo. El Alfonso Murube será el escenario de un choque entre el colista y un equipo que también necesita puntos para alejarse de los puestos de descenso.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto a las novedades del equipo local, el técnico José Juan Romero no ha facilitado datos sobre bajas por lesión o sanción, por lo que se esperan más actualizaciones conforme se acerque el momento del partido.

Por parte del Valladolid, Fran Escribá tampoco ha desvelado el once probable ni ha confirmado ausencias. La información sobre ambas plantillas se completará cuando esté disponible antes del pitido inicial.

Forma

El AD Ceuta FC llega al partido con un balance de cero victorias, cero empates y cinco derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El equipo ha encajado 13 goles y solo ha marcado dos en ese tramo, con la derrota más reciente ante Burgos por 3-1 como último resultado registrado. Antes de eso, cayó 0-2 ante Celta Fortuna y 3-0 frente a Mallorca, lo que refleja una línea descendente sin interrupción desde el inicio de la temporada.

Real Valladolid presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco jornadas. Su único triunfo llegó ante FC Andorra por 1-0, mientras que el empate fue a 1-1 contra Cádiz. Sin embargo, las dos últimas salidas han acabado en derrota, incluyendo el 0-3 encajado ante Real Oviedo, y el equipo ha marcado tres goles mientras ha recibido seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los dos equipos se han medido en dos ocasiones recientes en Segunda División, y en ambas el Valladolid se impuso con claridad. El encuentro más reciente, disputado en enero de 2026 en el Alfonso Murube, terminó 0-3 para los visitantes. El choque anterior, celebrado en agosto de 2025 con el Valladolid como local, también acabó 3-0. En total, el Valladolid ha marcado seis goles y no ha encajado ninguno en los dos duelos registrados.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el AD Ceuta FC ocupa la posición 22, última del campeonato, mientras que el Real Valladolid se sitúa en el puesto 18, también dentro de la zona de descenso.