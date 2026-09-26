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Segunda Division
team-logoAD Ceuta FC
Estadio Alfonso Murube
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Cómo ver AD Ceuta FC vs Real Sociedad B: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

AD Ceuta FC vs Real Sociedad B
AD Ceuta FC
Real Sociedad B
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre AD Ceuta FC y Real Sociedad B, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 7
Estadio Alfonso Murube
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Cómo ver AD Ceuta FC vs Real Sociedad B en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre AD Ceuta FC y Real Sociedad B podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream del encuentro.

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El AD Ceuta FC recibe al Real Sociedad B en el Estadio Alfonso Murube en un encuentro de Segunda División que llega en un momento delicado para el equipo local.

Ceuta atraviesa un tramo de resultados muy negativos. El conjunto dirigido por Jose Juan Romero no ha ganado en sus últimos cinco partidos de liga y llega a este choque en el último puesto de la tabla, necesitado urgentemente de puntos para alejarse de los puestos de descenso.

El Real Sociedad B, por su parte, presenta una imagen más sólida. Ion Ansotegui ha conseguido que su equipo sume dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco jornadas, lo que le sitúa en una posición cómoda en la clasificación.

El filial txuri-urdin llega con la confianza de haber ganado fuera de casa en su visita a FC Andorra, aunque la derrota más reciente ante el Mallorca frena cualquier exceso de optimismo.

Para Ceuta, el empate ante el Real Valladolid en la última jornada fue un pequeño respiro, pero no borra una racha de cuatro derrotas consecutivas previas que refleja las dificultades reales del equipo.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los dos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

AD Ceuta FC contra Real Sociedad B alineaciones probables

Manager

  • J. Romero

El técnico del Ceuta, Jose Juan Romero, no ha facilitado una alineación probable confirmada de cara a este partido, y el club no ha informado de bajas por lesión ni por sanción. Se actualizará esta sección con las novedades disponibles conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Ion Ansotegui tampoco ha dado a conocer su once inicial ni ha reportado ausencias por lesión o suspensión. La información sobre el equipo del Real Sociedad B se completará cuando haya datos oficiales disponibles.

Forma

CAC

CAC - Formulario

LAS
L0-2
MLL
L3-0
CEF
L0-2
BUR
L3-1
VLL
D1-1
Gol marcado (encajado)
2/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RSD

RSD - Formulario

ALB
W1-2
BUR
D2-2
TEN
D1-1
AND
W1-3
MLL
L0-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El AD Ceuta FC llega al partido sin ninguna victoria en sus últimos cinco encuentros de Segunda División, con un balance de cero triunfos, un empate y cuatro derrotas. En ese periodo ha marcado tres goles y ha encajado ocho, con la derrota más reciente siendo el empate 1-1 ante el Real Valladolid el pasado 20 de septiembre. Antes de ese punto, el equipo encadenó cuatro derrotas seguidas, entre ellas un 3-0 ante el Mallorca y un 0-2 contra Las Palmas.

El Real Sociedad B presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. Ha marcado nueve goles y ha concedido siete. Su resultado más reciente fue una derrota 0-1 ante el Mallorca el 19 de septiembre, aunque antes de ese tropiezo el filial había encadenado una racha positiva que incluyó un triunfo por 1-3 en casa del FC Andorra.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AD Ceuta FCEmpateReal Sociedad B
1
1
0
Segunda Division
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
0
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
F
Segunda Division
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
1
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
3
F
3Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los antecedentes recientes entre ambos equipos son escasos pero favorables al Ceuta como visitante. En el último enfrentamiento, disputado en abril de 2026 en el Alfonso Murube, ambos equipos se repartieron los puntos con un empate sin goles. El precedente anterior, en diciembre de 2025 en San Sebastián, acabó con victoria del Ceuta por 1-3, resultado que indica que el conjunto norteafricano ha sabido competir contra el filial realista en los dos únicos cruces registrados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
EibarEibarEIB
6501124+815
W
W
W
W
W
3
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
4
MallorcaMallorcaMLL
641182+613
W
W
D
W
L
5
AlmeríaAlmeríaALM
6402104+612
W
W
W
L
L
6
BurgosBurgosBUR
6321107+311
W
W
D
D
L
7
SabadellSabadellSAB
632175+211
W
L
W
W
D
8
LeganésLeganésLEG
632165+111
W
L
D
W
W
9
GijonGijonSPG
631254+110
W
L
L
W
W
10
Las PalmasLas PalmasLAS
631288010
L
W
D
L
W
11
TenerifeTenerifeTEN
631278-110
L
W
D
L
W
12
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
622287+18
L
W
D
D
W
13
Real OviedoReal OviedoOVI
622254+18
L
W
D
W
L
14
GranadaGranadaGRA
62228808
L
D
L
W
W
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
6213710-37
L
L
W
L
W
16
CórdobaCórdobaCOR
6204913-46
W
L
L
L
W
17
EldenseEldenseELD
612348-45
L
W
D
L
D
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
612338-55
D
L
W
D
L
19
CádizCádizCAD
603369-33
L
L
L
D
D
20
FC AndorraFC AndorraAND
6105913-43
L
L
L
L
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
6015316-131
D
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

La tabla de Segunda División sitúa al Ceuta en el farolillo rojo de la clasificación, mientras que el Real Sociedad B ocupa la duodécima posición. El partido enfrenta a un equipo que lucha por salir de los puestos de descenso directo contra un rival instalado en la zona tranquila de la tabla.

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