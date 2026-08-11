Steven Bergwijn se exhibe con dos golazos para el Ittihad Club

Steven Bergwijn dejó que hablaran sus pies este martes. El extremo izquierdo del Ittihad Club brilló ante Al-Jazira con dos golazos. Los saudíes acabaron imponiéndose por 1-4 en la fase previa de la Liga de Campeones de la AFC.

A primera hora del día, Voetbal International informó de que Bergwijn puede salir del Ittihad, donde tiene contrato hasta mediados de 2027. El Ittihad está dispuesto a dejarle marchar por «una fracción del precio de compra».

Bergwijn se marchó en 2024 del Ajax a Arabia Saudí por unos 21 millones de euros. Hasta la fecha, ha disputado 62 partidos con el Ittihad. En ellos ha firmado 22 goles y 13 asistencias.

Bergwijn vio puerta para el Ittihad ya en el minuto doce de este martes. El futbolista de Ámsterdam vio cómo el balón, tras un centro desviado, le caía perfecto y fusiló con una volea espectacular para hacer el 0-1.

Apenas diez minutos antes del descanso, el diestro volvió a marcar. Esta vez, Bergwijn recibió el balón de Moussa Diaby, se internó en el área y colocó el esférico con precisión en la escuadra lejana: 0-2.

Con goles de Houssem Aouar (ex del Olympique de Lyon) y del internacional saudí Marwan Al-Sahafi, los saudíes ampliaron la ventaja hasta un claro 1-4 en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi. Simon Banza marcó el gol del honor para el Al-Jazira a diez minutos del final.