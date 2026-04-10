Stegen admite la cruda realidad: no voy a obligarme a nada

El portero alemán Marc-André ter Stegen ha reconocido que sus opciones de jugar con Alemania en el Mundial 2026 son «muy remotas» tras sufrir una grave lesión muscular en el muslo izquierdo durante su breve etapa en el Girona.

El guardameta, de 33 años, apenas jugó dos partidos con el Girona, cedido por el Barcelona, antes de lesionarse en el segundo y pasar por el quirófano.

Esta nueva lesión se suma a los problemas de espalda que ya le limitaron esta temporada, dejándole solo un partido de Copa del Rey con el Barcelona.

Antes del Mundial de Estados Unidos, la FIFA tomó una nueva decisión catastrófica.



En declaraciones a TV3, el veterano portero afirmó que la recuperación va «bien» y añadió: «Llevo una vida normal, me siento bien y puedo moverme con mayor facilidad».

Sin embargo, admite que las opciones de llegar al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá “no son muchas”: “Ahora mismo estoy muy lejos. Debo hacer todo lo posible para cuidar mi salud”.

Y añadió: «No me voy a forzar, la salud es lo primero. Pero el deseo de jugar el Mundial sigue siendo especial. Al final de la temporada veremos si puedo, pero es difícil; estas lesiones suelen tardar».

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Ter Stegen partía como candidato a la titularidad con Alemania, pero las lesiones han dado la oportunidad a Oliver Baumann.

El guardameta, nacido en Mönchengladbach, respeta las decisiones técnicas y médicas y concluye: «Hay muchos factores que deben coincidir y acepto cualquier resolución. Tenemos una selección fantástica que luchará por todo».