Cómo ver el Standard de Lieja vs Brujas con una VPN

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Previa del partido

First Division A - Jornada 13 29 nov 2026 - 12:30 Stade Maurice Dufrasne

El Standard de Lieja recibe al Brujas en el estadio Maurice Dufrasne de Lieja en un partido de la Primera División A que enfrenta al séptimo clasificado con el segundo.

El Standard llega tras ganar en el campo del Lommel el 22 de noviembre. Se impuso por 1-2 a domicilio, un resultado que le mantuvo en la mitad superior de la tabla.

El equipo de Vincent Euvrard ha sido imprevisible este otoño. Ganó 3-0 al SK Beveren y empató 1-1 con el Kortrijk, pero también perdió 2-1 en el campo del Genk.

El Brujas llega tras una semana cargada de partidos. El equipo de Ivan Leko cayó 3-0 ante el Liverpool en la Champions League el miércoles por la noche.

Esa derrota llegó después de una victoria por 1-5 en el campo del KV Mechelen en liga y otra por 1-2 ante el PSV Eindhoven a domicilio en Europa. El Brujas solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, y esa derrota fue ante uno de los equipos más fuertes de la competición.

El Standard tendrá que hacer frente a la calidad de un visitante que ha marcado muchos goles en liga. El Brujas, por su parte, se medirá a un equipo que confía en sus posibilidades ante su afición.