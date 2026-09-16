El AC Milan vive un falso arranque en la temporada de la Europa League. El equipo de Rúben Amorim, que aun así es considerado un serio candidato al título, cayó este miércoles por 0-2 ante el Benfica. Souffian El Karouani tuvo un valor inmediato para los portugueses con una asistencia.

El inicio fue bueno para el Benfica, ya que se adelantó al cuarto de hora de juego. Dodi Lukebakio se perfiló hacia dentro para acomodarse su pierna izquierda y colocó el balón con sangre fría en la escuadra lejana: 0-1.

En el tramo posterior, ambos equipos estuvieron igualados, aunque sin generar ocasiones demasiado claras. Georgiy Sudakov estrelló un balón en el palo por parte del Benfica, mientras que los intentos de Filippo Terracciano y Ardon Jashari, en el otro lado, tampoco encontraron premio.

Fue una noche frustrante para el Milan, donde Amorim hizo dos cambios al descanso. Tuvo poco efecto, porque en el minuto 53 el Benfica dobló la ventaja. A pase del debutante como titular El Karouani, Jakub Kaminski firmó el 0-2 de manera magnífica.

El Milan ya no se repuso de ese golpe. Christian Pulisic sí tuvo una gran ocasión, pero el Benfica nunca pasó verdaderos apuros. Así, logró una victoria merecida en San Siro.

Un importante impulso, por tanto, para El Karouani, tras un verano turbulento para él. El lateral izquierdo dejó este verano el FC Utrecht como agente libre rumbo al Al-Qadsiah, pero allí pasó de repente a un segundo plano por una llamativa norma. Los clubes de la Saudi Pro League pueden inscribir como máximo a ocho jugadores extranjeros mayores de 23 años, por lo que El Karouani tuvo que buscar rápidamente una salida.

Encontró esa solución en el Benfica, donde terminará la temporada como cedido. Así, el marroquí de 25 años recibió de forma inesperada la oportunidad de regresar a Europa y dio el salto a Lisboa. Ante el AC Milan pudo salir por primera vez en el once inicial y respondió de inmediato con una asistencia.