Sospecha de una lesión grave que amenaza a una estrella del Barcelona

El Barcelona recibió un golpe preocupante durante sus entrenamientos, después de que el sueco Roony Bardghji sufriera una lesión en la rodilla que le obligó a abandonar el terreno de juego con evidentes gestos de dolor, en un episodio que despertó los temores del club ante una ausencia prolongada que podría extenderse varios meses.

Bardghji había participado con normalidad en los entrenamientos, antes de detenerse de forma repentina a causa de la lesión, mientras el Barcelona espera los resultados de las pruebas médicas para determinar la naturaleza de la lesión y su grado de gravedad, en medio de indicios preliminares que no invitan al optimismo.

Bardghji acudió a los entrenamientos del Barcelona, después de que el técnico Hansi Flick lo hubiera descartado de participar en el duelo ante el Udinese, antes de que el extremo sueco sufriera el percance durante la sesión de entrenamiento.

El diario "Sport" español señaló: "El jugador se entrenaba con normalidad antes de verse obligado a abandonar el terreno de juego, después de mostrar evidentes gestos de fuerte dolor, lo que llevó al cuerpo médico del club a intervenir y realizar un examen preliminar".

La lesión despierta la preocupación del Barcelona, especialmente porque la rodilla representa una fuente de inquietud previa para el jugador, que ya había sufrido una lesión grave que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

El fantasma de la vieja lesión regresa

Bardghji ya había padecido una lesión grave en la rodilla, que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un periodo que llegó a los diez meses, por lo que aumentan los temores de que la lesión actual esté relacionada con la misma rodilla.

Todavía es pronto para determinar la gravedad de la lesión, a la espera de las minuciosas pruebas médicas que revelarán si el jugador sufre daños importantes que exijan una ausencia prolongada o pasar por una intervención quirúrgica.

El Barcelona aguarda durante las próximas horas los resultados de las pruebas, que determinarán con mayor precisión el tiempo de baja del jugador y el plan de tratamiento adecuado, en medio del temor de que la lesión sea lo suficientemente grave como para poner fin a su participación durante un largo periodo.

El Barcelona espera el diagnóstico definitivo

Los servicios médicos del Barcelona realizaron un examen preliminar a Bardghji tras su salida de los entrenamientos, y las primeras revisiones mostraron la existencia de motivos de preocupación respecto al estado de la rodilla.

Se prevé que el jugador se someta a pruebas adicionales durante las próximas horas, antes de anunciar el diagnóstico definitivo y el tiempo de baja previsto.

En caso de que se confirme la gravedad de la lesión, Bardghji podría verse obligado a pasar por una operación quirúrgica, algo que supondría un duro golpe para el jugador al inicio de su trayectoria con el Barcelona, además de colocar al club ante una situación difícil respecto a sus planes para la nueva temporada.

Hasta el momento no existe un tiempo oficial de baja para Bardghji, pero los indicios preliminares despiertan el temor de una lesión que podría requerir varios meses para la recuperación, especialmente ante su historial previo con lesiones de rodilla.

Se prevé que el Barcelona emita un comunicado oficial en cuanto se completen todas las pruebas y se alcance un diagnóstico definitivo, para determinar la naturaleza de la lesión y el tiempo de ausencia de Bardghji de los terrenos de juego.