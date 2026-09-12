José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para recibir al Rayo Vallecano, la tarde de este sábado, en la quinta jornada de LaLiga, en el estadio Santiago Bernabéu.

La alineación del Real deparó una sorpresa llamativa, con la presencia del recién llegado marfileño Yan Diomandé, que participó en los últimos partidos como suplente.

La sorpresa llegó con la presencia en el banquillo del jugador turco Arda Güler, pese a su reciente brillante rendimiento con el conjunto blanco.

La alineación del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Thibaut Courtois

Defensa: Dumfries – Carreras – Ibrahima Konaté – Antonio Rüdiger

Centro del campo: Fede Valverde – Jude Bellingham – Bernardo Silva

Ataque: Vinícius Júnior – Yan Diomandé – Kylian Mbappé

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