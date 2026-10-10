Gianni Infantino se siente cada vez más confiado en conservar su cargo como presidente de la Federación Internacional de Fútbol en las elecciones previstas para el próximo mes de marzo.

Aleksander Ceferin, presidente de la Federación Europea, había anunciado su intención de presentarse a un nuevo mandato al frente de la UEFA, mientras que Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la Asociación de Clubes Europeos, afirmó que no está pensando en la presidencia de la FIFA.

El diario "The Times" señaló que los opositores de Infantino aún esperan la aparición de un rival serio antes de la fecha límite para presentar las candidaturas, el próximo 18 de noviembre.

Infantino se niega a renunciar a sus intenciones de continuar en el cargo, pese a los múltiples escándalos y las denuncias por cuestiones éticas que afronta.

Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, no tiene intención de disputar el cargo a Infantino.

En cambio, se ha planteado el nombre del príncipe Alí bin Al-Hussein, que compitió con Infantino en las elecciones de 2015, aunque no está claro si volverá a entrar en la carrera.

Según el diario, se está trabajando en preparar a otro candidato para enfrentarse a Infantino: el francés Arsène Wenger.

Wenger goza de un amplio respeto en el entorno del fútbol mundial, en su condición de responsable del desarrollo del fútbol en la Federación Internacional.