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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Sorpresa: Valverde arruinó el fichaje de Rodri para el Real Madrid

Primera División
Real Madrid
Barcelona
Rodri
F. Valverde
España
Uruguay

El intento de vender a Valverde terminó con la pérdida de Rodri para el Real Madrid

La estrella uruguaya Fede Valverde se negó a abandonar las filas del Real Madrid durante el mercado de fichajes del verano de 2026, pese a que su contrato se extiende hasta 2029.

La cadena Defensa Central publicó las declaraciones del periodista Miguel Latigo Serrano, que trabaja en el diario OK Diario, sobre los entresijos de la maniobra del conjunto blanco para vender a Valverde en el pasado mercado.

Serrano afirmó: «El Real Madrid quería vender a Valverde este verano. Pero lo que ocurrió es que el jugador, en ejercicio de su derecho laboral a cumplir su contrato, dijo algo así como que no se marcharía bajo ningún concepto».

Valverde protagonizó un enfrentamiento con Tchouaméni, a raíz del cual tuvo que ingresar en el hospital. La acalorada discusión entre ambos acabó en un choque, durante el cual el jugador francés propinó un fuerte golpe a su compañero.

Valverde tuvo que recibir tratamiento de los médicos, que diagnosticaron una conmoción cerebral. El jugador uruguayo se ausentó de varios partidos antes de regresar en las últimas jornadas de LaLiga, con un pequeño vendaje sobre una herida en la frente.

Tras este incidente, el Real Madrid abrió una investigación disciplinaria contra Valverde y Tchouaméni, y les impuso multas que alcanzaron los 500.000 euros, en el primer precedente de este tipo dentro del conjunto blanco. El papel de los jugadores del centro del campo fue objeto de amplias críticas en aquel momento, y sectores de la afición del equipo pidieron su salida durante el mercado de fichajes del verano. Pero eso no ocurrió, y el entrenador José Mourinho fue el primero en celebrar la posibilidad de contar con Valverde y Aurélien en las filas de su equipo.

Según Serrano, Valverde fue quizás una de las razones que impidió el traspaso de Rodri al Real Madrid durante el presente verano.

El comunicador, que posee un canal en YouTube seguido por más de 50.000 suscriptores, señaló: «En el club se movieron tarde por Rodri, porque no confiaban en él, porque era un fichaje que llegó en respuesta a un deseo de la afición, un fichaje a raíz de una encuesta de opinión».

Y continuó: «Querían vender a Valverde, pero él no quiso marcharse. Y así el Real Madrid se vio obligado a conservar a Valverde».

Pero la realidad es que el Real Madrid sí se movió para fichar a Rodri, según el relato que ofreció el propio exjugador del Manchester City.

Rodri declaró a la emisora Cadena Cope: «Desde mi posición, debo decir que el Real Madrid mostró su interés desde el primer momento, que actuaron de forma ideal, y que las ofertas presentadas tenían como objetivo fichar al jugador, y quiero aclarar eso también».

Incluso Mourinho declaró públicamente que el Real Madrid insistió en fichar a Rodri, pero la indecisión del jugador supuso un obstáculo para completar su traspaso al estadio Santiago Bernabéu.


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