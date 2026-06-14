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Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Sorpresa: un gigante europeo da el primer paso para fichar a Ayub Bouadi

Brazil vs Marruecos
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Cautivó a todos frente a Brasil

Un reportaje periodístico revela que el futuro de la joven estrella marroquí Ayoub Bouadi es incierto. El centrocampista de 18 años brilló ayer en el debut de Marruecos contra Brasil en la Copa del Mundo 2026.

  El centrocampista de 18 años dominó el partido, y su actuación ha reavivado el debate sobre su futuro en el Lille, ya que grandes clubes como el París Saint-Germain, el Arsenal y el Real Madrid compiten por él.

Sin embargo, antes de su brillante actuación de ayer, un gigante europeo ya lo había fichado.

 Según el portal francés «Foot Mercato», ojeadores del Liverpool viajaron al estadio MetLife de Nueva York solo para verle jugar.

 Quedaron impresionados y ahora lo quieren con más fuerza.

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MAR

El portal concluye: «Una cosa es segura: Ayoub Bouadi será una figura clave en el mercado de fichajes del Liverpool».

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