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Loai Mohamed

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Sorpresa: revelan por qué Messi lloró ante Argelia

L. Messi
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EE. UU.

El astro argentino marcó un hat-trick histórico en el Mundial pese a su delicado estado anímico.

Las lágrimas del argentino Lionel Messi durante el partido contra Argelia en el Mundial 2026 generaron polémica, hasta que los medios explicaron que el motivo era un asunto familiar y no el fútbol.

Messi guió a Argentina a un inicio perfecto en la defensa del título al anotar un hat-trick en la victoria 3-0 sobre Argelia en la primera jornada.

A pesar de su brillante actuación, las cámaras lo mostraron emocionado tras el primer gol, con lágrimas en el campo.

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Tras el partido, admitió: «No tiene nada que ver con el deporte. He pasado unos días difíciles».

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Medios argentinos indicaron que la razón fue la salud de su padre, Jorge Messi, figura clave en su carrera.

El periodista deportivo Eduardo Feinmann declaró en Radio Mitre: «Se trata de su padre. Su estado de salud no es bueno desde hace tiempo, concretamente desde hace varios meses».

Y añadió: «Esta semana ha habido algunos acontecimientos que han empeorado ligeramente su estado, y Messi lo está viviendo con mucho dolor».

Jorge Messi es una figura clave en la carrera del capitán, pues ha gestionado muchos aspectos de su profesión y sigue influyendo tras bambalinas.

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