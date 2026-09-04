Diversos informes periodísticos han revelado la posibilidad de que el argelino Riyad Mahrez, exestrella del Al-Ahli saudí, regrese a las filas del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Al-Ahli había decidido de forma sorpresiva, tras el final de la temporada pasada, rescindir de manera unilateral su contrato con Mahrez, a una temporada de su vencimiento, después de las 3 temporadas que pasó en sus filas.

Sin embargo, el periodista saudí Abdulaziz Al-Muraisel reveló la posibilidad de que la estrella argelina regrese a las filas del Al-Ahli durante el próximo periodo, mediante su contratación como agente libre.

Al-Muraisel explicó, a través de la plataforma "Nabd Tuwaiq", que los jugadores del Al-Ahli desean el regreso de Riyad Mahrez, señalando que uno de ellos ya se puso en contacto con el jugador para conocer su postura, y que este dio la bienvenida a la posibilidad de volver siempre que obtenga el mismo salario.

El periodista saudí afirmó que el Al-Ittihad, vecino del Al-Ahli y su rival tradicional, también está pensando en fichar a Mahrez, ante su búsqueda de un nuevo extremo derecho que suceda al francés Moussa Diaby, pero el jugador argelino da prioridad al Al-Ahli.

Cabe recordar que algunos informes hablaron de que el Al-Shabab saudí estaba cerca de fichar a Mahrez como agente libre, aunque el club de la capital no ha anunciado la operación hasta el momento.