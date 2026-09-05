Sorpresa mayúscula: el contrato histórico destruyó el sueño de Karim Benzema

El diario francés " L'Équipe " reveló una gran sorpresa sobre el futuro de Karim Benzema, exestrella del Al-Hilal saudí, tras asegurar que el Olympique de Lyon pensaba seriamente en devolver al veterano delantero a sus filas durante el actual periodo de fichajes de verano, en un escenario que podría haber devuelto a uno de los hijos más destacados del club a su antiguo estadio de nuevo.

Según el informe del diario, Benzema, de 38 años, estaba entusiasmado con la idea de regresar al Lyon, el club en el que se formó y dio sus primeros pasos en el fútbol; incluso estaba dispuesto a disputar una temporada completa con el equipo sin cobrar salario, movido por su amor al club y a la ciudad de Lyon a la que pertenece.

"L'Équipe" explicó que la directiva del Lyon ya había estudiado la posibilidad de fichar a Benzema, algo que confirmaron los allegados al jugador, pero el principal obstáculo residía en la vinculación del delantero francés mediante un contrato con la estructura de la Liga saudí, antes de que lograra posteriormente poner fin a su vínculo con el Al-Hilal de mutuo acuerdo.

Benzema se liberó del Al-Hilal, pero otro contrato cerró la puerta

El diario señaló que Benzema es jugador libre desde hace alrededor de una semana, tras rescindir su contrato con el Al-Hilal de mutuo acuerdo, después de una etapa que pasó en Arabia Saudí y durante la cual se coronó con un título de Liga y dos títulos de Copa, además de recibir el premio al mejor jugador de la competición, pero eso no fue suficiente para abrir la puerta al regreso a Francia.

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El motivo se debe a la vigencia de otro contrato que vincula a Benzema con la Liga saudí hasta el año 2030, en calidad de embajador de la competición, un compromiso que el jugador procura respetar, lo que le impide actualmente firmar un contrato profesional en otro país según los datos aportados por el diario.

De este modo, el sueño de regresar al Lyon chocó con un obstáculo que no estaba relacionado con la capacidad económica del club francés, sino con los compromisos de Benzema fuera del campo, pese a que el propio jugador estaba entusiasmado con la idea de cerrar el círculo de su carrera en el club de su infancia, y sin contraprestación económica.

Una historia que no se completó y unos recuerdos de Benzema con el Lyon que perduran

"L'Équipe" aseguró que la relación de Benzema con el Lyon sigue siendo muy profunda, pues regresa constantemente a la ciudad que fue testigo de su nacimiento y su crianza, y aún conserva un vínculo evidente con el club que le dio la oportunidad de su primera aparición, antes de marcharse en 2009 rumbo al Real Madrid en un fichaje que cambió el rumbo de su vida futbolística.

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Benzema ya había hablado anteriormente sobre la posibilidad de regresar al Lyon, pero se mostró indeciso a la hora de dar ese paso, al afirmar: "Es difícil decir que quiero volver allí, porque dejé una imagen muy bonita... Nadie sabe lo que puede pasar. No se trata de tener miedo a volver, pero a veces es mejor que las cosas se queden como están".

Estas palabras parecen ahora más claras, después de que el diario revelara que el regreso era realmente posible, y que el entusiasmo de Benzema no era una mera idea de la afición o los medios, sino un deseo real tanto del jugador como de la directiva del Lyon, antes de que su contrato como embajador de la Liga saudí impidiera cumplir el sueño.