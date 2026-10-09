Sorpresa mayúscula: ¡Cristiano Ronaldo recibe una puñalada familiar!

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, siempre recibe un gran apoyo familiar para dar todo de sí y seguir jugando, pese a las fuertes críticas a las que se enfrenta en muchas ocasiones.

En el último periodo, Ronaldo ha entrado en una nueva crisis a lo largo de su carrera profesional, pero esta vez con el técnico Jorge Jesus, que recientemente ha asumido las riendas de Portugal, ya que este último decidió dejarlo fuera de la convocatoria e incumplió su promesa, según un comunicado de "El Don".

El periodista portugués Luís Vilar lanzó una sorpresa estruendosa a través de sus declaraciones al canal "Al Arabiya", donde dijo: "La familia de Ronaldo esta vez le ha aconsejado retirarse y poner fin a su trayectoria con tranquilidad".

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Y añadió: "Pero, por otro lado, Ronaldo es incapaz de darse cuenta de que su tiempo con el fútbol ha terminado, y al mismo tiempo debe reconocer su valor porque es un símbolo de Portugal".

Y concluyó: "La opinión pública considera que su ego y sus exigencias personales lo empujan a tomar estas malas decisiones, entre ellas la de seguir en los terrenos de juego, pese al descenso de su nivel técnico y físico".