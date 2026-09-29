Sorpresa en el contrato de Zidane con la selección de Francia

Informes periodísticos franceses han revelado detalles del salario que percibe Zinedine Zidane desde que asumió las riendas de la selección de Francia, en un contrato que esconde una sorpresa relacionada con la forma de calcular sus ingresos y las primas vinculadas a los grandes torneos.

El portal "Foot Mercato", citando al diario "L'Équipe", señaló: "Zidane percibe 300.000 euros mensuales antes de impuestos, prácticamente el mismo salario que cobraba Didier Deschamps, pese a las cifras más elevadas que se rumorearon anteriormente sobre el sueldo del técnico francés".

La particularidad del contrato de Zidane reside en su renuncia a las primas por derechos de imagen que recibía su predecesor tras los partidos internacionales, lo que le permite evitar algunas restricciones vinculadas a los socios comerciales de la selección francesa, pese a estar ligado a contratos publicitarios con varias marcas, encabezadas por "Adidas".

En cambio, la Federación Francesa de Fútbol ha establecido un sistema que contempla primas mayores durante los grandes torneos, encabezados por la Copa del Mundo y la Eurocopa, de modo que la mayor parte del posible incremento en los ingresos de Zidane queda ligada a lo que consiga la selección en estas citas.

De este modo, el contrato de Zidane parece basarse en un salario mensual fijo, con la posibilidad de que sus ingresos aumenten de forma notable si Francia logra buenos resultados durante los grandes torneos.







