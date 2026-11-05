Sadio Mané, extremo del Al-Nassr saudí, continúa ausente de la lista de la selección senegalesa desde su última aparición en la fase final del Mundial 2026.

El francés Patrick Vieira anunció hace unos instantes la lista, en la que se produjo la sorprendente ausencia de Sadio Mané, pese a las previsiones que apuntaban a su regreso.

Sin embargo, según informaciones senegalesas, Mané se ausentará de la próxima concentración debido a que quiere estar junto a su esposa para recibir a un nuevo bebé.

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El cuerpo técnico dirigido por Vieira comprendió la situación de Sadio Mané y le permitió permanecer en la capital saudí, Riad, para recibir al nuevo bebé.

Mané es uno de los nombres más destacados en la historia del fútbol senegalés, dada la gran trayectoria que ha logrado, tanto a nivel individual como colectivo.