Según varios medios, el Real Madrid se interesa por un exjugador del Al-Nassr para ficharlo este verano.

Hace unos días, el Al-Nassr anunció la salida del croata Marcelo Brozović tras decidir no renovarle el contrato, por lo que queda libre.

Según el periodista Sasha Tavoleri, un responsable del Real Madrid contactó con el agente del jugador para conocer su situación y su interés en fichar.

Tavoleri aclaró que aún no hay negociaciones oficiales, solo recopilación de información sobre las opciones para el centro del campo.

El interés existe, pues su experiencia europea con el Inter de Milán lo convierte en un candidato atractivo.

Lee también... Derribó el trono de África y rivalizó con Pelé... Bouadi hace historia en el Mundial

El club español baraja ofrecerle un contrato de una temporada, al ser agente libre y aportar soluciones técnicas sin coste de traspaso.

Además, el periodista confirmó que Prozorović cuenta con la admiración del nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho.

La sorpresa es mayúscula, pues la política de los clubes europeos suele buscar rebajar la media de edad y el croata ya tiene 33 años.