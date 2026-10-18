El periodista saudí Sami Al Qadi reveló nuevos detalles sobre el futuro del neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al Ahli saudí, en medio del aumento de las presiones a su alrededor debido a la irregularidad de los resultados y del rendimiento, y entre especulaciones acerca de un posible final de su etapa con el equipo antes de que concluya su contrato, vigente hasta 2028.

Al Qadi afirmó, durante su participación en uno de los espacios de la plataforma "X", que Pusic no se opone a abandonar el Al Ahli durante el próximo periodo, dado el ambiente que rodea al equipo y el creciente rumor sobre las posibilidades de su salida, en un momento en el que el club no ha anunciado ninguna decisión oficial sobre el futuro del entrenador.

El periodista saudí añadió que los nombres propuestos por el Fondo de Inversiones Públicas para dirigir al Al Ahli como sucesor de Pusic no resultan convincentes hasta el momento, lo que coloca a la directiva del club ante un difícil desafío en caso de tomar la decisión de cambiar el cuerpo técnico, sobre todo porque la elección del sustituto adecuado será un paso importante para mantener la estabilidad del equipo y su capacidad para competir.

Lee también: Las condiciones de Jesus obstaculizan el regreso de Ronaldo: una reunión decisiva que todos esperan

Próximos partidos ALF 1ª División 11:05 AHL

Estos acontecimientos llegan después de que Pusic recibiera crecientes críticas tras la derrota del Al Ahli ante el Al Hilal por tres goles a cero, y la posterior caída frente al Al Qadsiah por 3-2, además de la derrota ante el Al Khaleej, resultados que provocaron el descontento de un sector de la afición, que considera que el equipo no ofrece el nivel esperado, pese a contar con un grupo destacado de jugadores.

Informes de medios saudíes habían hablado durante las últimas semanas de la posibilidad de que la directiva del Al Ahli se decidiera a rescindir el contrato del técnico neerlandés, aunque señalaron que los aspectos económicos podrían representar un obstáculo para tomar la decisión, teniendo en cuenta que Pusic está vinculado por un contrato que se extiende hasta 2028, lo que hace que cualquier movimiento para poner fin a la relación requiera estudiar sus consecuencias contractuales.

Pese a las presiones, los resultados del Al Ahli han mostrado una mejoría recientemente, después de lograr una amplia victoria sobre el Al Fateh por cuatro goles a cero en la Liga Roshn saudí, antes de superar al Al Wasl emiratí por 3-1 en la Liga de Campeones de Asia Élite, lo que concede al cuerpo técnico una oportunidad para tomar aire y recuperar parte de la confianza.



