Sorpresa: el caso de Mahrez divide al Al-Ahly

El futuro de Riyad Mahrez vuelve a ser tema central en el Al-Ahly tras recientes eventos que podrían revertir su salida, pese a la activación de la cláusula de rescisión.

Aunque todo indicaba que su etapa con el “Al-Raqi” había terminado, los últimos acontecimientos abren la posibilidad de que se quede.

Khaled Al-Zahrani, periodista cercano al Al-Ahli, confirma que el club debate su futuro, dividido sobre su salida.

La continuidad del jugador aún no está descartada: el club le ofreció renovar por una temporada más a cambio de un salario simbólico.

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El jugador quiere seguir y ha hablado con la directiva para buscar una solución.

Su futuro sigue incierto: unos defienden su continuidad y otros piden renovar la plantilla extranjera.

Se espera que la situación se aclare en los próximos días, con su continuidad o con el anuncio oficial de su marcha.