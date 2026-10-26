Todas las miradas apuntan a la capital británica, Londres, donde esta noche se celebra la ceremonia de entrega del Balón de Oro, en medio de una gran expectación dentro del Barcelona, que parece contar con indicios que no favorecen a su joven estrella Lamine Yamal, pese a su candidatura a competir por el más prestigioso galardón individual del mundo del fútbol.

Segúnla Cadena SER, existe la sensación dentro del Barcelona de que Harry Kane es el que está más cerca de ganar el Balón de Oro, en un momento en el que aún no se ha tomado la decisión final y no se ha aclarado la identidad del jugador que se llevará el premio.

Esta impresión dentro del Barcelona no significa que las opciones de Yamal hayan terminado oficialmente, ya que la identidad del ganador sigue siendo desconocida antes del anuncio final, además de que las impresiones que circulan dentro del club no representan una confirmación del resultado de la votación.

La septuagésima edición de la gala del Balón de Oro se celebra la noche de este lunes 26 de octubre de 2026, en el London Palladium de la capital británica, en un hecho histórico al celebrarse la gala en Londres por primera vez, coincidiendo con el 70.º aniversario del lanzamiento del premio en 1956.

En la carrera masculina, todas las miradas se concentran en tres nombres destacados: Lamine Yamal, estrella del Barcelona; Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich; y Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

Kane entra en la competición respaldado por sus números goleadores y sus títulos nacionales con el Bayern, mientras que Yamal se apoya en su influencia con el Barcelona y la selección de España, en tanto que Mbappé cuenta con unos números goleadores llamativos pese a la ausencia de títulos en su temporada con el Real Madrid.

El premio reviste una importancia adicional para Yamal, que busca compensar su derrota en la pasada edición, cuando quedó subcampeón por detrás del francés Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025.

La estrella española también aspira a entrar en la historia como el jugador más joven en ser coronado con el premio, mientras que Kane ambiciona convertirse en el primer inglés en ganarlo desde Michael Owen en 2001.