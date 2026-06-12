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Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Sorpresa de Kano... Donis decide pronto la alineación de Arabia Saudí contra Uruguay

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
G. Donis
M. Kanno
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.
Grecia

La «Selección Verde» se enfrenta a la «Celeste» en su debut en el Mundial

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Giorgos Donis, ya ha elegido el once que debutará en el Mundial 2026 contra Uruguay, pese a que faltan 72 horas para el partido.

El partido se jugará el martes de madrugada en el estadio Hard Rock de Miami.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, el técnico heleno mantendrá la misma alineación que empató 0-0 con Senegal en el último amistoso.

Sorprende la ausencia del centrocampista del Al-Hilal Mohammed Kanno, quien había sido titular en los dos primeros amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.

Confía en Mohamed Al-Owais bajo los palos; Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti y Muteb Al-Harbi en la defensa; Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari y Musab Al-Juwair en el medio; y Mohamed Abu Al-Shamat, Salem Al-Dossari y Firas Al-Buraikan en ataque.

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La lista definitiva se anunciará en la reunión técnica previa al partido.

Antes, Donis ofrecerá una charla de vídeo para analizar a Uruguay y detallar la estrategia de «Los Verdes».

La selección saudí integra el Grupo H del Mundial 2026, junto a Uruguay, España y Cabo Verde.

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