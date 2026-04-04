Sorpresa de Flick... El Barcelona, sin delantero puro ante el Atlético de Madrid

Hans Flick, entrenador del Barcelona, ha dado a conocer la alineación de su equipo para el partido contra el Atlético de Madrid, que se disputará este sábado por la tarde en el Estadio Metropolitano de Riad, en la jornada 30 de La Liga.

Lamine Yamal liderará el ataque del Barça, mientras que Flick ha incluido a Marcus Rashford en el once inicial para suplir la baja por lesión de Raphinha.

La sorpresa de Flick radica en no incluir a un delantero puro en el once inicial, y será Dani Olmo quien ocupe la punta de lanza, a pesar de que Ferran Torres y Robert Lewandowski se quedan en el banquillo.

El Barcelona busca la victoria ante el Atlético de Madrid para ampliar la ventaja sobre su rival, el Real Madrid, a 7 puntos.

El Barcelona lidera la clasificación de La Liga con 73 puntos, frente a los 69 del segundo clasificado, el Real Madrid, mientras que el Atlético cuenta con 57 puntos y ocupa la cuarta posición.

La alineación del Barcelona fue la siguiente:

Juan García – João Cancelo – Eric García – Ronald Araújo – Eric García – Gerard Martínez – Kubo – Pedri – Rashford – Olmo – Yamal

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