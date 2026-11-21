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Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, ha perdido parte de su crédito popular en el país tras los resultados de la selección francesa en la Liga de Naciones de la UEFA.

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Según informa Foot Mercato, la popularidad de Zidane ha caído 3 puntos tras su segunda convocatoria al frente del banquillo de la selección francesa, de acuerdo con una encuesta realizada por Odoxa para Winamax y la emisora RTL.

Pese a este ligero descenso, Zidane sigue gozando de una gran popularidad entre los franceses: el 83 % de ellos mantiene una opinión positiva sobre el exdorsal 10, un porcentaje que asciende al 90 % entre los aficionados al fútbol.

En cuanto a la selección francesa, los indicadores han tomado una tendencia a la baja, ya que su popularidad ha caído 6 puntos, hasta el 69 %, frente al 75 % de la encuesta anterior. Aun así, este nivel sigue figurando entre los más altos registrados en los últimos diez años.

Los aficionados al fútbol también se muestran divididos sobre el balance del inicio de la etapa de Zinedine Zidane al frente de la selección francesa: cerca de la mitad (47 %) considera que el equipo es menos fuerte que en la época en la que lo dirigía Didier Deschamps, mientras que el 49 % cree que el rendimiento de la selección ha mejorado.

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Según la encuesta, el entusiasmo que reinó durante las convocatorias de septiembre y octubre parece empezar a apagarse.

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Las decisiones tácticas y las alineaciones de Zinedine Zidane obtuvieron un 74 % de opiniones positivas, 15 puntos menos.

Asimismo, la valoración de la calidad del juego, con un 68 % (17 puntos menos), y la del nivel general de la selección francesa, con un 65 % (22 puntos menos), también registraron un descenso notable.

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Zidane ha dirigido a la selección francesa en 6 partidos de la Liga de Naciones, en la que arrancó con victorias ante Turquía y Bélgica por el mismo marcador, 1-0.

Después, Francia empató 1-1 con Italia, antes de golear 4-1 a Bélgica.

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En la quinta jornada, la selección francesa cayó 1-3 a domicilio ante Italia, antes de enderezar el rumbo con un triunfo por 2-1 sobre Turquía.

Francia terminó líder de su grupo y se medirá a España en unos cuartos de final de alto voltaje.